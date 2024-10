SV Bad Erlach siegt in Winzendorf mit 5:1

Spielberichte

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 15:41

In der 7. Runde der 2. Klasse Steinfeld zeigte der SV Bad Erlach, vor gut 250 Zuschauern, eine beeindruckende Leistung gegen den SV Winzendorf. Die Gäste aus Bad Erlach dominierten das Spiel und sicherten sich mit einem souveränen 5:1 Sieg drei wichtige Punkte. Besonders hervorzuheben ist die effiziente Chancenverwertung der Erlacher, die bereits zur Halbzeit mit 2:0 führten. Auch in der zweiten Halbzeit zeigten sie keine Schwächen und erhöhten ihren Vorsprung kontinuierlich.

Frühe Führung für die Gäste

Der SV Bad Erlach legte einen blitzsauberen Start hin. Bereits in der 15. Minute fiel das erste Tor der Partie. Jakob Krenn nutzte eine präzise Flanke von Markus Wurglitsch und verwandelte sie gekonnt zum 1:0 für die Erlacher. Dieses frühe Tor war ein Signal für die Entschlossenheit der Gäste, die das Spielgeschehen weiterhin kontrollierten.

In der 23. Minute hatte Nico Karner vom Sportverein Bad Erlach eine hervorragende Chance, die Führung auszubauen. Er setzte sich in aussichtsreicher Position durch, scheiterte jedoch am Torwart des SV Winzendorf, der mit einer sehenswerten Parade die Situation entschärfte. Doch die Gäste ließen sich nicht entmutigen und erhöhten weiter den Druck.

Markus Wurglitsch zeigte in der 34. Minute seine Torgefährlichkeit und baute die Führung mit einem gezielten Schuss auf 2:0 aus. Dieser Treffer spiegelte die Dominanz der Erlacher in der ersten Halbzeit wider, die den Winzendorfern kaum Raum zur Entfaltung ließen.

Überzeugender Sieg dank starker zweiter Halbzeit

Auch nach der Pause setzte der SV Bad Erlach seine starke Leistung fort. In der 62. Minute gelang Markus Wostry das 3:0, als er die Defensive der Winzendorfer überlistete und den Ball sicher im Netz platzierte. Der Druck auf die Winzendorfer nahm weiter zu, als Alexander Kriegler in der 73. Minute zum 4:0 für die Gäste traf. Dieses Tor war ein weiterer Beweis für die hervorragende Offensivarbeit der Erlacher.

In der 77. Minute gelang den Heimischen der Anschlusstreffer, Torschütze war Florian Flechl. Die Gastgeber hatten in der 83. Minute die Möglichkeit, durch einen Elfmeter den Abstand nochmals zu verkürzen. Doch der Strafstoß wurde verschossen und die Chance blieb ungenutzt.

Der SV Bad Erlach ließ jedoch keine Zweifel an seinem Siegeswillen aufkommen und stellte in der 83. Minute durch Nico Karner den 5:1 Endstand her. Mit diesem Treffer unterstrichen die Gäste ihre hervorragende Leistung und ließen den Winzendorfern keine Möglichkeit mehr, zurück ins Spiel zu finden.

Der klare 5:1 Sieg des SV Bad Erlach ist ein Zeichen ihrer Stärke und ihres Potentials, sich in der 2. Klasse Steinfeld weiter oben festzusetzen. Die Winzendorfer hingegen müssen die Partie schnell abhaken und sich auf die kommenden Aufgaben konzentrieren.

2. Klasse Steinfeld: Winzendorf : Bad Erlach - 1:5 (0:2)

83 Nico Karner 1:5

77 Florian Flechl 1:4

73 Alexander Kriegler 0:4

62 Markus Wostry 0:3

34 Markus Wurglitsch 0:2

15 Jakob Krenn 0:1

Details

