Weikersdorf auch von Zillingdorf nicht zu stoppen

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 04:06

2. Klasse Steinfeld: Durch ein 5:2 holte sich der Gast drei Punkte bei Zillingdorf. Weikersdorf ließ vor rund 100 Zuschauern keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den SV Zillingdorf einen klaren Erfolg.

Markus Valenka brachte Zillingdorf in der achten Minute ins Hintertreffen. Ulrich Hauke glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für den SV Weikersdorf (11./27.). Bis zur Pause hielt die Defensive des SV Zillingdorf dicht, sodass sich der Vorsprung von Weikersdorf nicht weiter vergrößerte.

Hauke steuert vier Treffer bei

Der SV Weikersdorf baute die Führung aus, indem Hauke zwei Treffer nachlegte (48./78.). Christoph Suchanek verkürzte für Zillingdorf später in der 89. Minute auf 1:5. Kurz vor Schluss traf der Gastgeber durch Simon Schröckenstein noch zum 2:5 (91.). Ein starker Auftritt ermöglichte Weikersdorf am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen den SV Zillingdorf.

Bei Zillingdorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 25 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (26). Der SV Zillingdorf hat neun Zähler auf dem Konto und steht auf Rang zehn. In dieser Saison sammelte der SV Zillingdorf bisher drei Siege und kassierte fünf Niederlagen.

Der SV Weikersdorf beißt sich in der Aufstiegszone fest. Mit beeindruckenden 44 Treffern stellt Weikersdorf den besten Angriff der 2. Klasse Steinfeld. Der SV Weikersdorf ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile sieben Siege und ein Unentschieden zu Buche. Mit fünf Siegen in Folge ist Weikersdorf so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

2. Klasse Steinfeld: SV Zillingdorf – SV Weikersdorf, 2:5 (0:3)

8 Markus Valenka 0:1

11 Ulrich Hauke 0:2

27 Ulrich Hauke 0:3

48 Ulrich Hauke 0:4

78 Ulrich Hauke 0:5

89 Christoph Suchanek 1:5

91 Simon Schroeckenstein 2:5

