Pottendorf schießt den SC Berndorf II ab

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 03:37

2. Klasse Steinfeld: Die Zweitvertretung von Berndorf hat den Start ins neue Fußballjahr nach neun Misserfolgen am Stück in den Sand gesetzt. Diesmal musste eine 0:7-Niederlage gegen Pottendorf verdaut werden. Die SVg. Pottendorf ließ vor rund 70 Fans keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen SC Berndorf II einen klaren Erfolg.

Florian Schobl trug sich in der 23. Spielminute in die Torschützenliste ein. Alexander Hermann Ehrnhofer beförderte das Leder zum 2:0 von Pottendorf über die Linie (37.). Mit der Führung für das Heimteam ging es in die Halbzeitpause.

Pflichtaufgabe erfüllt

Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Blakaj Argezon schnürte einen Doppelpack (50./54., EM), sodass die SVg. Pottendorf fortan mit 4:0 führte. Für Berndorf II war es ein Tag zum Vergessen. Matthias Schmitz (63.), Michael Gremlica (80.) und Ehrnhofer (90.) machten das Unheil perfekt. Am Ende kam Pottendorf gegen den Tabellenletzten zu einem verdienten Sieg.

Die SVg. Pottendorf liegt im Klassement nun auf Rang zehn. Pottendorf bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, drei Unentschieden und vier Pleiten. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte Pottendorf deutlich. Insgesamt nur fünf Zähler weist die SVg. Pottendorf in diesem Ranking auf.

SC Berndorf II befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen die SVg. Pottendorf weiter im Keller. Mit nur sieben Treffern stellt Berndorf II den harmlosesten Angriff der 2. Klasse Steinfeld.

Nach der klaren Niederlage gegen Pottendorf ist SC Berndorf II weiter das defensivschwächste Team der 2. Klasse Steinfeld.

Am kommenden Sonntag tritt die SVg. Pottendorf beim SV Zillingdorf an, während Berndorf II zwei Tage zuvor den SC Lanzenkirchen empfängt.

2. Klasse Steinfeld: SVg. Pottendorf – SC Berndorf II, 7:0 (2:0)

23 Florian Schobl 1:0

37 Alexander Hermann Ehrnhofer 2:0

50 Blakaj Argezon 3:0

54 Blakaj Argezon 4:0

63 Matthias Schmitz 5:0

80 Michael Gremlica 6:0

90 Alexander Hermann Ehrnhofer 7:0

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!