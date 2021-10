Winzendorf unbesiegt: Weitere drei Punkte beim SC Theresienfeld

Details Sonntag, 17. Oktober 2021 03:16

2. Klasse Steinfeld: Winzendorf setzte sich vor rund 110 Zuschauern standesgemäß gegen Theresienfeld mit 3:0 durch. Die Überraschung blieb aus: Gegen den SV Winzendorf kassierte der SC Theresienfeld eine deutliche Niederlage.

Rote Karte für Winzendorfs Dominic Fiala nach 18 Minuten (Torchancenverhinderung). Für das erste Tor sorgte Ahmed Elshazli. In der 33. Minute traf der Spieler von Winzendorf ins Schwarze. Zur Pause behielten die Gäste die Nase knapp vorn.

Rote Karten auf beiden Seiten

Nach 49 Minuten war zumindest personell alles ausgeglichen. Theresienfelds Savo Aleksic sah nach einer Tätlichkeit ebenfalls glatt Rot. Marcel Malik erhöhte für den SV Winzendorf auf 2:0 (79.). Florian Breimaier stellte schließlich in der 84. Minute per Strafstoß den 3:0-Sieg für Winzendorf sicher. Am Schluss gewann der SV Winzendorf gegen Theresienfeld.

Der SC Theresienfeld führt mit elf Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Wo beim Heimteam der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die zwölf erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Drei Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat Theresienfeld derzeit auf dem Konto.

Die drei errungenen Zähler lassen die Aufstiegshoffnungen von Winzendorf weiter wachsen. Beim SV Winzendorf greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal fünf Gegentoren stellt Winzendorf die beste Defensive der 2. Klasse Steinfeld. Der SV Winzendorf ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile sieben Siege und drei Unentschieden zu Buche.

Mit insgesamt 24 Zählern befindet sich Winzendorf voll in der Spur. Die Formkurve des SC Theresienfeld dagegen zeigt nach unten.

Am kommenden Samstag tritt Theresienfeld beim SC Piesting an, während der SV Winzendorf einen Tag zuvor den WSV Oed/Waldegg empfängt.

2. Klasse Steinfeld: SC Theresienfeld – SV Winzendorf, 0:3 (0:1)

33 Ahmed Elshazli 0:1

79 Marcel Malik 0:2

84 Florian Breimaier 0:3

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!