Trotz Überzahl: ESV Wr. Neustadt verliert beim SC Lichtenwörth

Details Sonntag, 17. Oktober 2021 03:04

2. Klasse Steinfeld: Durch ein 4:2 holte sich Lichtenwörth in der Partie gegen den ESV Wr. Neustadt drei Punkte. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. Der SC Lichtenwörth enttäuschte die Erwartungen der rund 80 Fans nicht.

Für den Führungstreffer von HW Wr. Neustadt zeichnete Clemens Buzzi verantwortlich (23.). Michael Bayer ließ sich in der 30. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für Lichtenwörth. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

In Unterzahl zum Sieg

Der Treffer zum 2:1 sicherte dem ESV HW Wr. Neustadt nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Buzzi in diesem Spiel (52.). In Minute 60 musste Lichtenwörths Christian Haider mit der Ampelkarte vom Feld. Marvin Tschirk schockte die Gäste und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für den SC Lichtenwörth (73./79.). In der Nachspielzeit besserte Bayer seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 94. Minute seinen zweiten Tagestreffer für Lichtenwörth erzielte. Am Ende verbuchte der SC Lichtenwörth gegen den ESV Wr. Neustadt die maximale Punkteausbeute.

Nach dem klaren Erfolg über HW Wr. Neustadt festigt Lichtenwörth den vierten Tabellenplatz. Der SC Lichtenwörth knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelten die Gastgeber sechs Siege, zwei Unentschieden und kassierten nur zwei Niederlagen.

Wann bekommt der ESV Wr. Neustadt die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen Lichtenwörth gerät der ESV HW Wr. Neustadt immer weiter in die Bredouille. Die Defensive von HW Wr. Neustadt muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 32-mal war dies der Fall.

Mit 20 Punkten auf der Habenseite herrscht beim SC Lichtenwörth eitel Sonnenschein. Hingegen ist bei HW Wr. Neustadt nach sieben Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

Am kommenden Sonntag trifft Lichtenwörth auf den ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl, der ESV HW Wr. Neustadt spielt tags zuvor gegen den FV Club 83 Wr. Neustadt.

2. Klasse Steinfeld: SC Lichtenwörth – ESV HW Wr. Neustadt, 4:2 (1:1)

23 Clemens Buzzi 0:1

30 Michael Bayer 1:1

52 Clemens Buzzi 1:2

73 Marvin Tschirk 2:2

79 Marvin Tschirk 3:2

94 Michael Bayer 4:2

