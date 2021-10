Admira Wr. N. macht es gegen Berndorf II zweistellig

Details Samstag, 23. Oktober 2021 02:56

2. Klasse Steinfeld: Die Reserve von SC Berndorf präsentierte sich gegen die Admira Wr. N. in einer desaströsen Verfassung und verlor vor etwa 40 Fans mit 2:12. Der SV Admira Wr. Neustadt war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht.

Für das 1:0 des Gastgebers zeichnete Markus Dumitran verantwortlich (11.). Bereits in der zwölften Minute erhöhte Roman Pieler den Vorsprung der Admira Wr. N. Mit dem 3:0 durch Abdulkadir Sert schien die Partie bereits in der 21. Minute mit dem SV Admira Wr. Neustadt einen sicheren Sieger zu haben. Für den nächsten Erfolgsmoment der Admira Wr. N. sorgte Florian Pauer (30.), ehe Pieler das 5:0 markierte (44.). Der SV Admira Wr. Neustadt dominierte Berndorf II in der ersten Hälfte nach Belieben und schenkte dem Schlusslicht gleich einen katastrophalen Rückstand ein.

Scheibenschießen auch in Halbzeit zwei

Dumitran gelang ein Doppelpack (57./58.), mit dem er das Ergebnis auf 7:0 hochschraubte. Mit dem Tor zum 8:0 steuerte Sert bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (65.). Mit zwei schnellen Treffern von Drin Ismaili (68.) und Elias Hazod (70.) machte SC Berndorf II deutlich, dass mit diesem Angriff jederzeit zu rechnen ist. Es blieb aber nur ein kosmetischer Eingriff. Das 9:2 für die Admira Wr. N. stellte Dumitran sicher. In der 85. Minute traf er zum vierten Mal während der Partie. Pieler legte in der 89. Minute zum 10:2 für den SV Admira Wr. Neustadt nach. Darilmaz (90.) und Pieler (93.) setzten in der Nachspielzeit noch die Schlusspunkte. Mit dem Schlusspfiff des Referees fuhr die Admira Wr. N. einen exorbitant hohen Sieg ein und Berndorf II trat mit einer 2:12-Abfuhr die Heimreise an.

Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der der SV Admira Wr. Neustadt auf den achten Rang kletterte. Drei Siege, vier Remis und vier Niederlagen hat die Admira Wr. N. derzeit auf dem Konto. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte die Admira Wr. N. deutlich. Insgesamt nur fünf Zähler weist der SV Admira Wr. Neustadt in diesem Ranking auf.

Nach der klaren Pleite gegen den SV Admira Wr. Neustadt steht Berndorf II mit dem Rücken zur Wand. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr von SC Berndorf II im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 76 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der 2. Klasse Steinfeld.

Die Defensivleistung von SC Berndorf II lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen die Admira Wr. N. offenbarte Berndorf II eklatante Mängel und stellte somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Während der SV Admira Wr. Neustadt am nächsten Sonntag (14:00 Uhr) beim SV Zillingdorf gastiert, duelliert sich SC Berndorf II zeitgleich mit dem ESV HW Wr. Neustadt.

2. Klasse Steinfeld: SV Admira Wr. Neustadt – SC Berndorf II, 12:2 (5:0)

11 Markus Dumitran 1:0

12 Roman Pieler 2:0

21 Abdulkadir Sert 3:0

30 Florian Pauer 4:0

44 Roman Pieler 5:0

57 Markus Dumitran 6:0

58 Markus Dumitran 7:0

65 Abdulkadir Sert 8:0

68 Drin Ismaili 8:1

70 Elias Hazod 8:2

85 Markus Dumitran 9:2

89 Roman Pieler 10:2

90 Hasan Darilmaz 11:2

93 Roman Pieler 12:2

