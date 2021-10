Theresienfeld kassiert deutliche Niederlage beim SC Piesting

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 03:29

2. Klasse Steinfeld: Piesting kam gegen den SC Theresienfeld vor knapp 100 Fans zu einem klaren 4:1-Erfolg. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch der SC Piesting wusste zu überraschen.

Eine starke Leistung zeigte Stefan Hauer, der sich mit einem Doppelpack für die Gastgeber beim Trainer empfahl (15./40.). Mit der Führung für Piesting ging es in die Halbzeitpause. Andreas Kainz versenkte den Ball in der 74. Minute im Netz des SC Piesting. Robert Hofer schoss die Kugel zum 3:1 für Piesting über die Linie (80.). Ehe der Abpfiff ertönte, war es Stefan Fazekas, der das 4:1 aus Sicht des SC Piesting perfekt machte (89.). Theresienfelds Yusuf Sen musste in der selben Minute mit Gelb-Rot vom Feld. Ein starker Auftritt ermöglichte Piesting am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Theresienfeld.

Piesting überholt Theresienfeld

Der SC Piesting muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als vier Gegentreffer pro Spiel. Durch die drei Punkte verbesserte sich Piesting im Tableau auf die achte Position.

Die Sorgen des SC Theresienfeld sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Der Angriff ist beim Gast die Problemzone. Nur 13 Treffer erzielte Theresienfeld bislang. Der dürftige Ertrag der vergangenen Spiele hat Auswirkungen auf die Tabelle, in welcher der SC Theresienfeld aktuell nur Position zehn bekleidet.

Drei Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat Theresienfeld derzeit auf dem Konto. Der SC Piesting verbuchte insgesamt vier Siege, ein Remis und sechs Niederlagen.

Am kommenden Sonntag trifft Piesting auf die SVg. Pottendorf, der SC Theresienfeld spielt tags zuvor gegen den WSV Oed/Waldegg.

2. Klasse Steinfeld: SC Piesting – SC Theresienfeld, 4:1 (2:0)

15 Stefan Hauer 1:0

40 Stefan Hauer 2:0

74 Andreas Kainz 2:1

80 Robert Hofer 3:1

89 Stefan Fazekas 4:1

