Dautovic sorgt für Last-Minute-Sieg: Winzendorf siegt bei Lichtenwörth

Details Sonntag, 31. Oktober 2021 03:22

2. Klasse Steinfeld: Im Spiel des SC Lichtenwörth gegen den SV Winzendorf gab es vor rund 110 Besuchern Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten der Gäste. Winzendorf wurde der Favoritenrolle somit gerecht.

Der SV Winzendorf ging durch Ahmed Elshazli in der elften Minute in Führung. Lichtenwörth hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Philip Bayer den Ausgleich (16.). Andreas Gruber brachte Winzendorf nach 21 Minuten die 2:1-Führung. Marvin Tschirk nutzte die Chance für den SC Lichtenwörth und beförderte in der 35. Minute das Leder zum 2:2 ins Netz. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Dautovic mit Siegtreffer in Minute 92!

Die Hoffnung auf einen Erfolg war nahezu geschwunden, aber Almir Dautovic rückte mit seinem Treffer in der Nachspielzeit den Sieg für den SV Winzendorf in greifbare Nähe. Am Ende verbuchte Winzendorf gegen Lichtenwörth die maximale Punkteausbeute.

Trotz der Niederlage belegt der SC Lichtenwörth weiterhin den fünften Tabellenplatz. Sechs Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat das Heimteam derzeit auf dem Konto. Die Situation bei Lichtenwörth bleibt angespannt. Gegen den SV Winzendorf kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Mit dem Erfolg verbesserte Winzendorf die Ausgangslage im Rennen um den Gang nach oben. Der Angriff des SV Winzendorf wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 39-mal zu. Winzendorf ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile neun Siege und drei Unentschieden zu Buche. In den letzten fünf Spielen ließ sich der SV Winzendorf selten stoppen, vier Siege und ein Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Der SC Lichtenwörth tritt am kommenden Samstag beim WSV Oed/Waldegg an, Winzendorf empfängt am selben Tag den FV Club 83 Wr. Neustadt.

2. Klasse Steinfeld: SC Lichtenwörth – SV Winzendorf, 2:3 (2:2)

11 Ahmed Elshazli 0:1

16 Philip Bayer 1:1

21 Andreas Gruber 1:2

35 Marvin Tschirk 2:2

92 Almir Dautovic 2:3

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!