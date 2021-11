Doppelpacker Hauke macht den Pflichtsieg klar: Weikersdorf siegt beim SV Admira Wr. Neustadt

Details Samstag, 06. November 2021 03:04

2. Klasse Steinfeld: Die Differenz von einem Treffer brachte Weikersdorf gegen die Admira Wr. Neustadt den Dreier. Das Match endete vor rund 100 Zuschauern mit 2:1. Luft nach oben hatte der SV Weikersdorf dabei jedoch schon noch.

Der SV Admira Wr. Neustadt erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Florian Pauer traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Kurz vor der Pause traf Ulrich Hauke für Weikersdorf (41.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Hauke-Doppelpack rettet den Sieg für den Tabellenführer

Der Treffer zum 2:1 sicherte dem SV Weikersdorf nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Hauke in diesem Spiel (79.). Bei den Hausherren mussten gleich zwei Spieler vorzeitig vom Feld. Isa Yücel (81.) musste nach Gelb-Rot und Thomas Langer (90.) mit Rot runter. Als der Referee die Begegnung schließlich abpfiff, war die Admira Wr. Neustadt vor heimischer Kulisse mit 1:2 geschlagen.

Beim Gastgeber präsentierte sich die Abwehr angesichts 34 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (36). Der SV Admira Wr. Neustadt führt mit 13 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Drei Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat die Admira Wr. Neustadt momentan auf dem Konto. Der SV Admira Wr. Neustadt überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Weikersdorf stabilisierte mit den drei Punkten die gute Ausgangsposition im Aufstiegsrennen. Die Defensive der Gäste (elf Gegentreffer) gehört zum Besten, was die 2. Klasse Steinfeld zu bieten hat. Weikersdorf bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat der SV Weikersdorf zwölf Siege und ein Unentschieden auf dem Konto. Weikersdorf scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende neun Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Beide Mannschaften verabschieden sich jetzt erst einmal in die Winterpause. Weiter geht es am 27.03.2022 für die Admira Wr. N. auf der eigenen Anlage gegen den SC Piesting. Der SV Weikersdorf tritt am gleichen Tag beim ESV HW Wr. Neustadt an.

2. Klasse Steinfeld: SV Admira Wr. Neustadt – SV Weikersdorf, 1:2 (1:1)

5 Florian Pauer 1:0

41 Ulrich Hauke 1:1

79 Ulrich Hauke 1:2

