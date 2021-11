Zillingdorf feiert beim ESV Wr. Neustadt klaren Auswärtssieg

Details Sonntag, 07. November 2021 02:44

2. Klasse Steinfeld: Zillingdorf erreichte einen deutlichen 4:0-Erfolg gegen den ESV Wr. Neustadt. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht.

Torlos ging es vor rund 80 Fans nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. Für das erste Tor sorgte Stefan Ruffini, der vom Elfmeterpunkt aus traf (55.). Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Seydi Kurt schnürte einen Doppelpack (67./72.), sodass der Gast fortan mit 3:0 führte. Zillingdorfs Hüseyin Aydin legte in der 76. Minute zum 4:0 nach. Am Ende punktete Zillingdorf dreifach bei HW Wr. Neustadt.

Zillingdorf weiter im Verfolgerfeld

Der ESV HW Wr. Neustadt muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nach der klaren Pleite gegen den SV Zillingdorf steht der ESV Wr. Neustadt mit dem Rücken zur Wand. Im Sturm von HW Wr. Neustadt stimmt es ganz und gar nicht: 20 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Der ESV Wr. Neustadt baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Zillingdorf belegt mit 24 Punkten den fünften Platz. Der Angriff des SV Zillingdorf wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 51-mal zu. Acht Siege und fünf Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Zillingdorf. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird der SV Zillingdorf die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Beide Mannschaften verabschieden sich jetzt erst einmal in die Winterpause. Weiter geht es am 27.03.2022 für HW Wr. Neustadt auf der eigenen Anlage gegen den SV Weikersdorf. Zillingdorf tritt am gleichen Tag beim ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl an.

2. Klasse Steinfeld: ESV HW Wr. Neustadt – SV Zillingdorf, 0:4 (0:0)

55 Stefan Ruffini 0:1

67 Seydi Kurt 0:2

72 Seydi Kurt 0:3

76 Hueseyin Aydin 0:4

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!