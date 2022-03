Zillingdorf in Bestform von Wöllersdorf nicht zu stoppen

Details Montag, 28. März 2022 01:34

2. Klasse Steinfeld: Mehr als 70 Fans kamen zum Sportplatz in Piesting um das Spiel der 14. Runde zu sehen. Zillingdorf fertigte den ATSV Wöllersdorf am Sonntag nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 ab. Das Hinspiel hatte Wöllersdorf beim SV Zillingdorf mit 5:3 für sich entschieden.

In der 25. Minute traf Zillingdorfs Dustin Scheibelhofer zum ersten Mal ins Schwarze. Noch vor dem Pausenpfiff erhöhten die Gäste durch den zweiten Treffer Scheibelhofers auf 2:0 (38.). Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Stefan Kozak dritten Treffer nachlegte (45.). Das überzeugende Auftreten des SV Zillingdorf fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung. Mit dem 4:0 für Zillingdorf war das Spiel eigentlich schon entschieden (47.) und erneut war es Kozak, der sich feiern ließ. Der SV Zillingdorf war klar überlegen und Scheibelhofer überwand den gegnerischen Schlussmann zum 5:0 (83.) und machte damit seinen Dreierpack perfekt. Der Referee pfiff schließlich das Spiel ab, in dem Zillingdorf bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Scheibelhofer trifft dreifach

Der ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl hat 27 Zähler auf dem Konto und steht auf Rang vier. Die gute Bilanz der Gastgeber hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der ATSV Wöllersdorf bisher acht Siege, drei Remis und drei Niederlagen.

Eine grundsolide Defensivleistung gepaart mit der Treffersicherheit der eigenen Offensive lassen den SV Zillingdorf in eine verheißungsvolle nähere Zukunft blicken. Mit 56 geschossenen Toren gehört Zillingdorf offensiv zur Crème de la Crème der 2. Klasse Steinfeld. Neun Siege und fünf Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des SV Zillingdorf.

Seit sechs Begegnungen hat Zillingdorf das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Am nächsten Sonntag reist Wöllersdorf zum SV Weikersdorf, zeitgleich empfängt der SV Zillingdorf den SV Winzendorf.

2. Klasse Steinfeld: ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl – SV Zillingdorf, 0:5 (0:3)

83 Dustin Scheibelhofer 0:5

47 Stefan Kozak 0:4

45 Stefan Kozak 0:3

38 Dustin Scheibelhofer 0:2

25 Dustin Scheibelhofer 0:1