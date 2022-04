Pottendorfs Schmitz spielt Admira Wr. Neustadt schwindelig

Details Sonntag, 03. April 2022 01:05

2. Klasse Steinfeld: Pottendorf zog dem SV Admira Wr. Neustadt vor rund 70 Fans das Fell über die Ohren: 1:6 lautete das bittere Resultat aus Sicht der Gäste. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich die SVg. Pottendorf als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Im Hinspiel hatten sich die Mannschaften mit einem 3:3-Unentschieden getrennt.

Die Gastgeber hatten es eilig. Für den Führungstreffer von Pottendorf zeichnete Matthias Schmitz verantwortlich (1.). Arlind Zylfallari traf zum 1:1 zugunsten der Admira Wr. N. (20.). Der Treffer zum 2:1 sicherte der SVg. Pottendorf nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Schmitz in diesem Spiel (27.). Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte das Heimteam einen knappen Vorsprung herausgespielt. Schmitz sorgte mit einem lupenreinen Hattrick für das 5:1 (68./79./84.) aus der Perspektive von Pottendorf. Nach 77 Minuten musste auch noch Agon Pireci mit einer Roten Karte frühzeitig vom Platz. Vedat Karabacak stellte schließlich in der 90. Minute den 6:1-Sieg für die SVg. Pottendorf sicher. Am Ende kam Pottendorf gegen den SV Admira Wr. Neustadt zu einem verdienten Sieg.

Schmitz mit 5 Treffern Mann des Tages

Die SVg. Pottendorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Pottendorf bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, drei Unentschieden und acht Pleiten.

Die formschwache Abwehr, die bis dato 45 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden der Admira Wr. N. in dieser Saison. Nun musste sich der SV Admira Wr. Neustadt schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der Negativtrend der vergangenen Spiele hat sich für die Admira Wr. N. auch auf die Situation im Klassement ausgewirkt. Gegenwärtig findet sich der SV Admira Wr. Neustadt auf Rang elf wieder.

Mit diesem Sieg zog die SVg. Pottendorf an der Admira Wr. N. vorbei auf Platz neun. Der SV Admira Wr. Neustadt fiel auf die elfte Tabellenposition.

Am nächsten Sonntag reist Pottendorf zum ESV HW Wr. Neustadt, zeitgleich empfängt die Admira Wr. N. den SC Lanzenkirchen.

2. Klasse Steinfeld: SVg. Pottendorf – SV Admira Wr. Neustadt, 6:1 (2:1)

90 Vedat Karabacak 6:1

84 Matthias Schmitz 5:1

79 Matthias Schmitz 4:1

68 Matthias Schmitz 3:1

27 Matthias Schmitz 2:1

20 Arlind Zylfallari 1:1

1 Matthias Schmitz 1:0