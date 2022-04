Winzendorf gewinnt Spitzenspiel gegen Zillingdorf

Details Montag, 04. April 2022 01:16

2. Klasse Steinfeld: Mit 0:2 verlor Zillingdorf am vergangenen Sonntag zu Hause vor rund 120 Besuchern gegen Winzendorf. Auf dem Papier ging der SV Winzendorf als Favorit ins Spiel gegen den SV Zillingdorf – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Winzendorf war im Hinspiel gegen Zillingdorf in allen Belangen überlegen gewesen und hatte einen 6:1-Sieg eingefahren.

Für das erste Tor sorgte Florian Flechl. In der 15. Minute traf der Spieler des SV Winzendorf ins Schwarze. Der SV Zillingdorf war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. Almir Dautovic erhöhte den Vorsprung von Winzendorf nach 49 Minuten auf 2:0. Damit war das Spiel praktisch entschieden. Nach der Beendigung des Spiels durch den Unparteiischen feierten die Gäste einen dreifachen Punktgewinn gegen Zillingdorf.

Winzendorf bleibt ganz oben dran

Trotz der Niederlage fiel der SV Zillingdorf in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz fünf. Neun Siege und sechs Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz der Gastgeber.

Mit dem Zu-null-Sieg festigte der SV Winzendorf die Position im oberen Tabellendrittel. Wer Winzendorf besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst elf Gegentreffer kassierte der SV Winzendorf. Der SV Winzendorf ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile elf Siege und drei Unentschieden zu Buche.

Mit fünf Siegen in Folge ist Winzendorf so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Am nächsten Sonntag reist Zillingdorf zum WSV Oed/Waldegg, zeitgleich empfängt der SV Winzendorf den SV Weikersdorf.

2. Klasse Steinfeld: SV Zillingdorf – SV Winzendorf, 0:2 (0:1)

49 Almir Dautovic 0:2

15 Florian Flechl 0:1