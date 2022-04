Souveräner Sieg gegen Oed/Waldegg: Weikersdorf auf Aufstiegskurs

Details Sonntag, 17. April 2022 00:57

2. Klasse Steinfeld: Weikersdorf erteilte Oed/Waldegg vor rund 70 Fans eine Lehrstunde: 5:0 hieß es am Ende für den SV Weikersdorf. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von Weikersdorf. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Schon im Hinspiel hatte der Gastgeber die Oberhand behalten und einen 8:1-Erfolg davongetragen.

Maximilian Rottensteiner brachte den Spitzenreiter in der 38. Minute in Front. Der SV Weikersdorf nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Weikersdorf baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Ivan Dilber beförderte den Ball in der 55. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung des SV Weikersdorf auf 2:0. Florian Sederl brachte Weikersdorf in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (65.). Der vierte Streich des SV Weikersdorf war wieder Rottensteiner vorbehalten (85.). Paul Adlassnig schraubte das Ergebnis in der 88. Minute mit dem 5:0 für Weikersdorf in die Höhe. Letztlich feierte der SV Weikersdorf gegen den WSV Oed/Waldegg nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Weikersdorf bleibt Tabellenführer

Wer soll Weikersdorf noch stoppen? Der SV Weikersdorf verbuchte gegen Oed/Waldegg die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 2. Klasse Steinfeld weiter an. Mit nur elf Gegentoren stellt Weikersdorf die sicherste Abwehr der Liga. Der SV Weikersdorf bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat Weikersdorf 14 Siege und ein Unentschieden auf dem Konto.

Trotz der Niederlage belegt der WSV Oed/Waldegg weiterhin den siebten Tabellenplatz. Sechs Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto.

Mit insgesamt 43 Zählern befindet sich der SV Weikersdorf voll in der Spur. Die Formkurve von Oed/Waldegg dagegen zeigt nach unten.

Am nächsten Sonntag reist Weikersdorf zum SC Lichtenwörth, zeitgleich empfängt der WSV Oed/Waldegg den SC Piesting.

2. Klasse Steinfeld: SV Weikersdorf – WSV Oed/Waldegg, 5:0 (1:0)

88 Paul Adlassnig 5:0

85 Maximilian Rottensteiner 4:0

65 Florian Sederl 3:0

55 Eigentor durch Ivan Dilber 2:0

38 Maximilian Rottensteiner 1:0