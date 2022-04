Erfolgsserie von Lanzenkirchen setzt sich gegen ESV Wr. Neustadt fort

Details Montag, 18. April 2022 01:19

2. Klasse Steinfeld: Der SC Lanzenkirchen kam gegen den ESV HW Wr. Neustadt vor rund 90 Fans zu einem klaren 4:1-Erfolg. Lanzenkirchen setzte sich standesgemäß gegen den ESV Wr. Neustadt durch. Im Hinspiel hatte der SC Lanzenkirchen keinen Zweifel an der eigenen Klasse aufkommen lassen und das Duell mit 4:0 gewonnen.

Die Gastgeber übernahmen von Beginn weg das Kommando. Für das erste Tor sorgte Dennis Leuchtmann. In der 16. Minute traf der Spieler des Gastgebers ins Schwarze. Michael Wolfsgruber versenkte die Kugel zum 2:0 für Lanzenkirchen (20.). Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen. Mit dem 3:0 durch Wolfsgruber schien die Partie bereits in der 55. Minute mit dem SC Lanzenkirchen einen sicheren Sieger zu haben. In der 59. Minute brachte Stefan Sebesta das Netz für HW Wr. Neustadt zum Zappeln und verkürzte auf 3:1. Mit dem Tor zum 4:1 steuerte Wolfsgruber bereits seinen dritten Treffer an diesem Tag bei (66.). Kurz vor Schluss sah Wr. Neustadts Mario Modad die Rote Karte (Torchancenverhinderung). Letztlich fuhr Lanzenkirchen einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Wolfsgruber der Mann des Tages

Mit dem souveränen Sieg gegen den ESV HW Wr. Neustadt festigte der SC Lanzenkirchen die dritte Tabellenposition. 13 Siege und vier Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des SC Lanzenkirchen. Fünf Spiele währt bereits die Serie, in der Lanzenkirchen ungeschlagen ist.

Nach der empfindlichen Schlappe steckt der ESV Wr. Neustadt weiter im Schlamassel. Mit erst 21 erzielten Toren hat der Gast im Angriff Nachholbedarf. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte der ESV Wr. Neustadt die vierte Pleite am Stück.

Am nächsten Sonntag reist der SC Lanzenkirchen zum ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl, zeitgleich empfängt HW Wr. Neustadt den SV Admira Wr. Neustadt.

2. Klasse Steinfeld: SC Lanzenkirchen – ESV HW Wr. Neustadt, 4:1 (2:0)

66 Michael Wolfsgruber 4:1

59 Stefan Sebesta 3:1

55 Michael Wolfsgruber 3:0

20 Michael Wolfsgruber 2:0

16 Dennis Leuchtmann 1:0