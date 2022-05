Erfolgreiche Aufholjagd von Piesting beim Club 83

Details Samstag, 07. Mai 2022 01:42

2. Klasse Steinfeld: Der Club 83 Wr. N. und Piesting lieferten sich vor knapp 70 Fans ein spannendes Spiel, das 3:4 endete. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Vor heimischem Publikum hatte sich der SC Piesting einen Punkt beim Stand von 3:3 gesichert.

Der Gast geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Alperen Sahinarslan das schnelle 1:0 für den FV Club 83 Wr. Neustadt erzielte. Patrick Franz Streinzer erhöhte für den Club 83 Wr. Neustadt auf 2:0 (28.). Stefan Hauer verkürzte für Piesting später in der 39. Minute auf 1:2. Ein Tor auf Seiten des FV Club 83 Wr. Neustadt machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Die Gäste erwischten einen Blitzstart in die zweite Halbzeit. Mit zwei schnellen Treffern von Enes Sagir (46.) und Hauer (53.) machte der SC Piesting deutlich, dass mit diesem Angriff jederzeit zu rechnen ist. In der 60. Minute war Sahinarslan mit dem Ausgleich zum 3:3 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Eine Minute später ging Piesting durch den dritten Treffer von Hauer wieder in Führung. Der Club 83 Wr. Neustadt hatte alle Trümpfe in der Hand, verspielte im Verlauf jedoch eine komfortable Führung und büßte letztlich eine bittere Niederlage ein.

Piesting klettert auf Platz acht

Das Heimteam muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der FV Club 83 Wr. Neustadt verbuchte insgesamt siebenSiege, vier Remis und neun Niederlagen.

In der Verteidigung des SC Piesting stimmt es ganz und gar nicht: 69 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Piesting bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt acht Siege, ein Unentschieden und zehn Pleiten. Zuletzt lief es erfreulich für den SC Piesting, was neun Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Piesting ist jetzt mit 25 Zählern punktgleich mit dem Club 83 Wr. Neustadt, platziert sich jedoch aufgrund des direkten Duells auf dem achten Rang etwas davor.

Nächsten Sonntag (16:30 Uhr) gastiert der FV Club 83 Wr. Neustadt bei der SVg. Pottendorf, der SC Piesting empfängt zeitgleich die Zweitvertretung von SC Berndorf.

2. Klasse Steinfeld: FV Club 83 Wr. Neustadt – SC Piesting, 3:4 (2:1)

76 Stefan Hauer 3:4

60 Alperen Sahinarslan 3:3

53 Stefan Hauer 2:3

46 Enes Sagir 2:2

39 Stefan Hauer 2:1

28 Patrick Franz Streinzer 2:0

10 Alperen Sahinarslan 1:0