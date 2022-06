Wöllersdorfs Horvath schnürt Doppelpack gegen Lichtenwörth

Details Sonntag, 05. Juni 2022 01:09

2. Klasse Steinfeld: Mit einem Tor Unterschied endete die Partie vor rund 100 Besuchern, die der ATSV Wöllersdorf mit 3:2 gegen den SC Lichtenwörth für sich entschied. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Im Hinspiel hatte Wöllersdorf mit einem 3:1 die Punkte daheim behalten.

Das erste Tor des Spiels ging an den Gast. Allerdings gelang dies nur mithilfe von Lichtenwörth, denn Unglücksrabe Marvin Tschirk beförderte den Ball ins eigene Netz (11.). Bereits in der 13. Minute erhöhte Tamas Horvath den Vorsprung des ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl auf 2:0. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Michael Bayer in der 25. Minute und verkürzte somit auf 1:2. Zur Pause war der ATSV Wöllersdorf im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Horvath schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (66.). In der Nachspielzeit (93.) gelang Andreas Stingl der Anschlusstreffer für den SC Lichtenwörth. Am Ende nahm Wöllersdorf bei den Gastgebern einen Auswärtssieg mit.

Wöllersdorf-Steinabrückl verteidigt Platz vier

Lichtenwörth muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der SC Lichtenwörth baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Die letzten Resultate des ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Der ATSV Wöllersdorf setzte sich mit diesem Sieg von Lichtenwörth ab und nimmt nun mit 41 Punkten den vierten Rang ein, während der SC Lichtenwörth weiterhin 35 Zähler auf dem Konto hat und den sechsten Tabellenplatz einnimmt.

Nächsten Sonntag (17:30 Uhr) gastiert Lichtenwörth beim SV Winzendorf, Wöllersdorf empfängt zeitgleich den FV Club 83 Wr. Neustadt.

2. Klasse Steinfeld: SC Lichtenwörth – ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl, 2:3 (1:2)

93 Andreas Stingl 2:3

66 Tamas Horvath 1:3

25 Michael Bayer 1:2

13 Tamas Horvath 0:2

11 Eigentor durch Marvin Tschirk 0:1