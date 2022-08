Theresienfeld kommt gegen Wampersdorf unter die Räder

Details Sonntag, 21. August 2022 04:22

2. Klasse Steinfeld: Der Saisonstart in der 2. Klasse Steinfeld brachte das Duell des SC Theresienfeld und des USC Wampersdorf, das rund 80 Besucher sehen wollten. Der SC Theresienfeld konnte dem USC Wampersdorf zum Saisonauftakt nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:8.

Der USC Wampersdorf ging in Minute fünf, nach einem Gestocher, durch Alexander Hermann Ehrnhofer in Front. Nermin Colakovic war es, der in der 19. Minute einen Tormannfehler ausnutzte und den Ball im Gehäuse von Theresienfeld zum 2:0 unterbrachte. Mit dem 3:0 von Lukas Erben für Wampersdorf war das Spiel eigentlich schon entschieden (35.). Das überzeugende Auftreten der Gäste fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung.

Wampersdorf im Torrausch

In der 50. Minute legte Dominik Erben zum 4:0 zugunsten des USC Wampersdorf nach. Wampersdorf ließ den Vorsprung in der 64. Minute durch einen weiteren Treffer von Ehrnhofer auf 5:0 anwachsen. In der 70. Minute erzielte der SC Theresienfeld das 1:5, indem Abdulkadir Sert einen Strafstoß verwandeln konnte. Nach den Treffern von David Swoboda (74.) und Dominik Erben (85.) setzte Lukas Erben (91.) den Schlusspunkt für den USC Wampersdorf. Schlussendlich setzte sich der USC Wampersdorf mit acht Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

2. Klasse Steinfeld: SC Theresienfeld – USC Wampersdorf, 1:8 (0:3)

91 Lukas Erben 1:8

85 Dominik Erben 1:7

74 David Swoboda 1:6

70 Abdulkadir Sert 1:5

64 Alexander Hermann Ehrnhofer 0:5

50 Dominik Erben 0:4

35 Lukas Erben 0:3

19 Nermin Colakovic 0:2

5 Alexander Hermann Ehrnhofer 0:1