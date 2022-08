Ortmann/Oed-Waldegg II macht es gegen Lichtenwörth zweistellig

Details Samstag, 27. August 2022 04:01

2. Klasse Steinfeld: Über 130 Zuschauer kamen zum Spiel der SG Ortmann/Oed-Waldegg II gegen den SC Lichtenwörth und bekamen zehn Trffer zu sehen. Der SC Lichtenwörth präsentierte sich gegen die Zweitvertretung von SG Ortmann/Oed-Waldegg in einer desaströsen Verfassung und verlor mit 0:10.

David Kirchberger brachte Ortmann/Oed-Waldegg II in der zweiten Spielminute in Führung. Das Heimteam machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Robert Roffeis (7.). In der 23. Minute legte Valentin Toifl zum 3:0 zugunsten des Spitzenreiters nach. Roffeis (38.) und Philipp Graf (42.) brachten SG Ortmann/Oed-Waldegg II mit zwei schnellen Treffern die Vorentscheidung. Die Partie war für Lichtenwörth bereits zur Pause gelaufen.

Gäste hatten keine Chance

Ausdruck der gegnerischen Dominanz war ein schier unüberwindbarer Rückstand. Durch Treffer von Graf (48.), Simon Reiss (64.) und Marco Peeter Kaiser (82.) zog Ortmann/Oed-Waldegg II uneinholbar davon. Kirchberger (86.) und Kaiser (89.) brachten SG Ortmann/Oed-Waldegg II mit zwei schnellen Treffern weiter nach vorne. Mit dem Schlusspfiff des Referees fuhr Ortmann/Oed-Waldegg II einen exorbitant hohen Sieg ein und der SC Lichtenwörth trat mit einer 0:10-Abfuhr die Heimreise an.

Die errungenen drei Zähler für SG Ortmann/Oed-Waldegg II brachten den dritten Rang. Ortmann/Oed-Waldegg II hat nun den ersten Saisonsieg eingefahren. Vorher hatte man einmal die Punkte geteilt.

Für Lichtenwörth sprangen in den insgesamt 26 Spielen der letzten Saison 41 Punkte und der sechste Platz heraus.

Am kommenden Samstag trifft SG Ortmann/Oed-Waldegg II auf den SC Theresienfeld (16:30 Uhr), der SC Lichtenwörth reist tags zuvor zum SV Admira Wr. Neustadt (19:30 Uhr).

2. Klasse Steinfeld: SG Ortmann/Oed-Waldegg II – SC Lichtenwörth, 10:0 (5:0)

89 Marco Peeter Kaiser 10:0

86 David Kirchberger 9:0

82 Marco Peeter Kaiser 8:0

64 Simon Reiss 7:0

48 Philipp Graf 6:0

42 Philipp Graf 5:0

38 Robert Roffeis 4:0

23 Valentin Toifl 3:0

7 Robert Roffeis 2:0

2 David Kirchberger 1:0