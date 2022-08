Zillingdorf gewinnt bei ATSV Wöllersdorf

Details Montag, 29. August 2022 04:38

2. Klasse Steinfeld: In Wöllersdorf versammelten sich rund 150 Besucher, um das Spiel des ATSV Wöllersdorf gegen den SV Zillingdorf mitzuverfolgen. Der ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl hatte am Sonntag gegen den SV Zillingdorf mit 1:3 das Nachsehen und kassierte damit die erste Saisonniederlage.

Die Anfangsphase wurde zum Abtasten genutzt. Anil Cengiz brachte den Ball zum 1:0 zugunsten von Zillingdorf über die Linie (18.). Doch die Gastgeber hatten noch vor der Pause eine Antwort parat. Josef Spiekermann nutzte die Chance für den ATSV Wöllersdorf und beförderte in der 37. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Zillingdorf mit besserer Schlussphase

Dass der SV Zillingdorf in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Stefan Kozak, der in der 71. Minute zur Stelle war. Dustin Scheibelhofer stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 3:1 für die Gäste her (86.). Schließlich strich Zillingdorf die Optimalausbeute gegen Wöllersdorf ein.

Die insgesamt 26 Matches bescherten dem ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl in der vergangenen Saison 47 Punkte und den vierten Platz. Mit drei Punkten auf der Habenseite steht die Heimmannschaft derzeit auf dem siebten Rang.

Der fünfte Platz, den der SV Zillingdorf mit den Leistungen in der Vorsaison erreichte, ist in dieser Spielzeit womöglich noch zu toppen. Zillingdorf machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem zweiten Platz.

Der ATSV Wöllersdorf tritt kommenden Samstag, um 17:30 Uhr, beim ESV HW Wr. Neustadt an. Einen Tag später empfängt der SV Zillingdorf den SV Winzendorf.

2. Klasse Steinfeld: ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl – SV Zillingdorf, 1:3 (1:1)

86 Dustin Scheibelhofer 1:3

71 Stefan Kozak 1:2

37 Josef Spiekermann 1:1

18 Anil Cengiz 0:1