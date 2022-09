USC Wampersdorf verliert Spiel und Tabellenführung gegen Piesting

Details Sonntag, 04. September 2022 01:16

2. Klasse Steinfeld: Rund 150 Zuschauer wollten das Spiel der 3. Runde zwischen dem SC Piesting und dem USC Wampersdorf sehen. Der USC Wampersdorf hatte am Samstag gegen den SC Piesting mit 1:2 das Nachsehen und kassierte damit die erste Saisonniederlage.

Der USC Wampersdorf geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Muhammed Enes Tasdemir das schnelle 1:0 für Piesting erzielte. Doch Christoph Henhapl beförderte das Leder zum 1:1 von Wampersdorf in die Maschen (21.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Julian Kornfeind in der 24. Minute und stellte dabei gleich den Endstand her. Piestings Dominik Bichler sah nach 75 Minuten Gelb-Rot (Unsportlichkeit). Obwohl dem SC Piesting nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es der USC Wampersdorf zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.

Piesting neuer Tabellenführer

Piesting stürmete mit dem Erfolg auf den Platz an der Sonne.

Dem Blick auf die Tabelle sollte man zum jetzigen Saisonzeitpunkt nicht zu viel Bedeutung beimessen. Doch nach dieser Niederlage ist der USC Wampersdorf auf Platz fünf abgerutscht.

Als Nächstes steht der SC Piesting der Zweitvertretung von SG Ortmann/Oed-Waldegg gegenüber (Freitag, 19:30 Uhr). Nächsten Sonntag (16:30 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen von Wampersdorf mit dem ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl.

2. Klasse Steinfeld: SC Piesting – USC Wampersdorf, 2:1 (2:1)

24 Julian Kornfeind 2:1

21 Christoph Henhapl 1:1

9 Muhammed Enes Tasdemir 1:0