Gradwohl schießt ESV Wr. Neustadt zum Sieg bei Winzendorf

Details Sonntag, 11. September 2022 00:28

2. Klasse Steinfeld: Rund 80 Zuschauer bekamen eine knappe Partie zu sehen, in der sich am Ende die Gäste durchsetzen konnten. Der ESV HW Wr. Neustadt entschied das Match gegen den SV Winzendorf mit 2:1 für sich und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein.

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Nachdem die Seiten getauscht waren, waren es die Gäste aus Wiener Neustadt, die das erste Mal jubeln durften. Stefan Sebesta brachte den ESV Wr. Neustadt in der 52. Minute mit 1:0 nach vorn. Wer glaubte, Winzendorf sei geschockt, irrte. Patric Schober machte unmittelbar nach dem Rückschlag den 1:1-Ausgleich perfekt (53.). In der 64. Minute erzielte Simon Gradwohl das 2:1 für HW Wr. Neustadt. Wr. Neustadts Yusuf Yilmaz kam nach 70 Minuten ins Spiel und musste nur zehn Minuten später mit der Gelb-Roten Karte (Fou) schon wieder runter. Die 1:2-Heimniederlage des SV Winzendorf war Realität, als der Schiedsrichter die Partie letztendlich abpfiff.

Erster Saisonsieg für den ESV Wr. Neustadt

Mit vier Zählern aus vier Spielen stehen die Gastgeber momentan im Mittelfeld der Tabelle.

Der ESV HW Wr. Neustadt ist nach diesem Triumph bis auf Weiteres auf die neunte Position vorgerückt.

Die bisherige Saisonbilanz von Winzendorf bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und zwei Pleiten schwach.

Der SV Winzendorf tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, beim ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl an. Einen Tag später empfängt der ESV Wr. Neustadt den FV Club 83 Wr. Neustadt.

2. Klasse Steinfeld: SV Winzendorf – ESV HW Wr. Neustadt, 1:2 (0:0)

64 Simon Gradwohl 1:2

53 Patric Schober 1:1

52 Stefan Sebesta 0:1