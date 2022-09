Der ESV Wr. Neustadt gewinnt gegen Club 83 Wr. Neustadt

Details Sonntag, 18. September 2022 00:46

2. Klasse Steinfeld: Rund 130 Besucher kamen zur Sportanlage Haidbrunnplatz. Der FV Club 83 Wr. Neustadt konnte dem ESV Wr. Neustadt nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:4. HW Wr. Neustadt ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den Club 83 Wr. Neustadt einen klaren Erfolg.

Benjamin Habi brachte sein Team in der zehnten Minute nach vorn. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für den ESV HW Wr. Neustadt. Das 2:0 für das Heimteam stellte ebenfalls Habi sicher. In der 57. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Den Vorsprung des ESV Wr. Neustadt ließ Alexander Gruber in der 88. Minute auf 3:0 anwachsen. Mattia Vladut Boboi beförderte das Leder zum 1:3 des FV Club 83 Wr. Neustadt über die Linie (89.). Kurz darauf traf Gilson Miguel Butschek in der Nachspielzeit für HW Wr. Neustadt (91.). Schließlich sprang für den ESV HW Wr. Neustadt gegen den Club 83 Wr. N. ein Dreier heraus.

Club 83 Wr. Neustadt weiterhin Letzter

In dieser Saison sammelte HW Wr. Neustadt bisher zwei Siege und kassierte drei Niederlagen.

Mit nur vier Treffern stellt der FV Club 83 Wr. Neustadt den harmlosesten Angriff der 2. Klasse Steinfeld. Fünf Spiele und noch kein Sieg: Das Schlusslicht wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis. Der Club 83 Wr. Neustadt verliert nach der vierten Pleite weiter an Boden.

Der ESV HW Wr. Neustadt setzte sich mit diesem Sieg vom FV Club 83 Wr. Neustadt ab und belegt nun mit sechs Punkten den siebten Rang, während der Club 83 Wr. Neustadt weiterhin einen Zähler auf dem Konto hat und den zwölften Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Samstag tritt der ESV Wr. Neustadt beim SC Lichtenwörth an, während der FV Club 83 Wr. Neustadt einen Tag zuvor den ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl empfängt.

2. Klasse Steinfeld: ESV HW Wr. Neustadt – FV Club 83 Wr. Neustadt, 4:1 (1:0)

91 Gilson Miguel Butschek 4:1

89 Mattia Vladut Boboi 3:1

88 Alexander Gruber 3:0

57 Benjamin Habi 2:0

10 Benjamin Habi 1:0