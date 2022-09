Gegen Wöllersdorf: Nächste Pleite für Club 83 Wr. Neustadt

Details Samstag, 24. September 2022 00:57

2. Klasse Steinfeld: Rund 100 Zuschauer kamen an die Sportanlage Flugfeld. Durch ein 3:1 holte sich der ATSV Wöllersdorf drei Punkte beim Club 83 Wr. N. Auf dem Papier ging Wöllersdorf als Favorit ins Spiel gegen den FV Club 83 Wr. Neustadt – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Lange Zeit hielt bei beiden Teams hinten die Null. Für den Führungstreffer des ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl zeichnete Tamas Horvath aber kurz vor der Halbzeit verantwortlich (39.). Die Gäste nahmen die knappe Führung mit in die Kabine. Nicolas Kopp war es, der in der 54. Minute das Spielgerät im Tor des ATSV Wöllersdorf unterbrachte und zum 1:1-Ausgleich traf. Alex Cseke machte in der 69. Minute das 2:1 von Wöllersdorf perfekt. Rajmund Pataki schoss die Kugel zum 3:1 für den ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl über die Linie (83.). Zum Schluss feierte der ATSV Wöllersdorf einen dreifachen Punktgewinn gegen den Club 83 Wr. Neustadt.

Noch immer kein Sieg für Club 83

Der FV Club 83 Wr. Neustadt muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Defensivabteilung des Tabellenletzten knirscht es gewaltig, weshalb man weiter im Schlamassel steckt. Vollstreckerqualitäten demonstrierte der Club 83 Wr. Neustadt bislang noch nicht. Der Angriff des Gastgebers ist mit fünf Treffern der erfolgloseste der 2. Klasse Steinfeld. Sechs Spiele und noch kein Sieg: Der FV Club 83 Wr. Neustadt wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis. Nach dem fünften Fehlschlag am Stück ist der Club 83 Wr. Neustadt weiter in Bedrängnis geraten. Gegen Wöllersdorf war am Ende kein Kraut gewachsen.

Die drei Punkte brachten für den ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Drei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des ATSV Wöllersdorf bei.

Am kommenden Sonntag tritt der FV Club 83 Wr. Neustadt beim SV Winzendorf an, während Wöllersdorf zwei Tage zuvor den SC Lichtenwörth empfängt.

2. Klasse Steinfeld: FV Club 83 Wr. Neustadt – ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl, 1:3 (0:1)

83 Rajmund Pataki 1:3

69 Alex Cseke 1:2

54 Nicolas Kopp 1:1

39 Tamas Horvath 0:1