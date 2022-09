Kantersieg beim SC Theresienfeld: Zillingdorf bastelt weiter am Traumstart

Details Sonntag, 25. September 2022 00:53

2. Klasse Steinfeld: Etwa 120 Zuschauer wollten dieses Spiel der 6. Runde mitverfolgen. Zillingdorf stellte die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis und zog Theresienfeld mit einem 6:0-Erfolg das Fell über die Ohren. Damit wurde der SV Zillingdorf der Favoritenrolle vollends gerecht.

Theresienfeld konnte das Spiel lange Zeit offen halten. In der 37. Minute lenkte Yunus Tekin den Ball aber zugunsten des Gasts ins eigene Netz. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich der Tabellenführer, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Dustin Scheibelhofer machte in der 49. Minute das 2:0 von Zillingdorf perfekt. Julian Heger baute den Vorsprung des SV Zillingdorf in der 61. Minute auf 3:0 aus. Scheibelhofer überwand den gegnerischen Schlussmann kurz darauf zum 4:0 für Zillingdorf (66.). Markus Dumitran gelang ein Doppelpack (76./84.), mit dem er das Ergebnis auf 6:0 hochschraubte. Der SV Zillingdorf überrannte den SC Theresienfeld förmlich mit sechs Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Zillingdorf weiterhin ohne Punktverlust

In der Defensivabteilung von Theresienfeld knirscht es gewaltig, weshalb der Gastgeber weiter im Schlamassel steckt. Im Sturm des SC Theresienfeld stimmt es ganz und gar nicht: Sieben Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Nur einmal ging der SC Theresienfeld in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Defensiv stabil, vorne treffsicher: Nach dem errungenen Erfolg schaut Zillingdorf hoffnungsfroh in die nähere Zukunft. Wer den SV Zillingdorf besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst fünf Gegentreffer kassierte Zillingdorf. Bisher fand noch keine Mannschaft eine Möglichkeit, den SV Zillingdorf zu stoppen. Von den sechs absolvierten Spielen hat Zillingdorf alle gewonnen.

Theresienfeld tritt am Freitag, den 30.09.2022, um 19:30 Uhr, beim ESV HW Wr. Neustadt an. Einen Tag später (15:30 Uhr) empfängt der SV Zillingdorf den SC Piesting.

2. Klasse Steinfeld: SC Theresienfeld – SV Zillingdorf, 0:6 (0:1)

84 Markus Dumitran 0:6

76 Markus Dumitran 0:5

66 Dustin Scheibelhofer 0:4

61 Julian Heger 0:3

49 Dustin Scheibelhofer 0:2

37 Eigentor durch Yunus Tekin 0:1