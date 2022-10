Admira Wr. Neustadt schlägt den USC Wampersdorf

Details Samstag, 01. Oktober 2022 00:47

2. Klasse Steinfeld: Etwa 100 Zuschauer wollten das Spiel der 7. Runde mitverfolgen. Nichts zu holen gab es für den USC Wampersdorf beim SV Admira Wr. Neustadt. Die Gastgeber erfreuten ihre Fans mit einem 4:2. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Die Admira Wr. Neustadt wurde der Favoritenrolle gerecht.

Begzudin Ibric brachte die Heimelf nach 37 Minuten in Führung. Tayfun Yeni versenkte die Kugel noch in der selben Minute zum 2:0 (37.). Mit der Führung für die Admira Wr. Neustadt ging es in die Halbzeitpause. Frantisek Kalman brachte den SV Admira Wr. Neustadt in ruhiges Fahrwasser, indem er per Freistoß das 3:0 erzielte (63.). Doch die Gäste konnten danach das Spiel wieder spannender gestalten. Dominik Erben beförderte das Leder zum 1:3 des USC Wampersdorf über die Linie (70.). David Swoboda war es, der in der 75. Minute den Ball per Freistoß im Gehäuse der Admira Wr. Neustadt unterbrachte und auf 3:2 verkürzte. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Daniel Bier, der das 4:2 aus Sicht des SV Admira Wr. Neustadt perfekt machte (90.). Schlussendlich verbuchte die Admira Wr. N. gegen Wampersdorf einen überzeugenden Heimerfolg.

Admira Wr. Neustadt verteidigt Platz drei

Mit dem souveränen Sieg gegen den USC Wampersdorf festigte der SV Admira Wr. Neustadt die dritte Tabellenposition. Die Saison der Admira Wr. Neustadt verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat der SV Admira Wr. Neustadt nun schon vier Siege und zwei Remis auf dem Konto, während es erst eine Niederlage setzte.

Beim USC Wampersdorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 14 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (23). Durch diese Niederlage fällt der Gast in der Tabelle auf Platz sechs zurück. Drei Siege, ein Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Wampersdorf bei. Für den USC Wampersdorf sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.

Am Freitag empfängt die Admira Wr. Neustadt die SVg. Pottendorf. Kommenden Sonntag (15:30 Uhr) bekommt der USC Wampersdorf Besuch vom FV Club 83 Wr. Neustadt.

2. Klasse Steinfeld: SV Admira Wr. Neustadt – USC Wampersdorf, 4:2 (2:0)

90 Daniel Bier 4:2

75 David Swoboda 3:2

70 Dominik Erben 3:1

63 Frantisek Kalman 3:0

37 Tayfun Yeni 2:0

37 Begzudin Ibric 1:0