ESV Wr. Neustadt besiegt Ortmann/Oed-Waldegg II souverän mit 6:3

Details Samstag, 15. Oktober 2022 00:05

2. Klasse Steinfeld: Beim ESV HW Wr. Neustadt gab es für die Zweitvertretung von SG Ortmann/Oed-Waldegg nichts zu holen. Die Gäste verloren das Spiel vor rund 60 Besuchern mit 3:6. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich der ESV Wr. Neustadt als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler.

Ortmann/Oed-Waldegg II geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Daniel Gheju das schnelle 1:0 für HW Wr. Neustadt erzielte. Für das 1:1 von SG Ortmann/Oed-Waldegg II zeichnete Robert Roffeis verantwortlich (22.). Alexander Gruber brachte dem ESV HW Wr. Neustadt nach 30 Minuten die 2:1-Führung. Noch vor der Halbzeit legte der Gastgeber seinen dritten Treffer nach - Torschütze war György Illes (44.). Marco Eckenfellner ließ sich in der 45+1. Minute nicht zweimal bitten und verwertete einen Freistoß zum 2:3 für Ortmann/Oed-Waldegg II. Ein Tor auf Seiten des ESV Wr. Neustadt machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Die Gastgeber erwischten erneut einen Blitzstart. Illes brachte den Ball vom Elfmeterpunkt aus zum 4:2 über die Linie (48.). Für das 5:2 des ESV HW Wr. Neustadt sorgte Benjamin Habi, der in Minute 61 zur Stelle war. In der 80. Minute brachte Ramazan Öztürk das Netz zum Zappeln und verkürzte auf 5:3. Yusuf Yilmaz stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 6:3 für den ESV Wr. Neustadt her (86.). Ein starker Auftritt ermöglichte HW Wr. Neustadt am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen Ortmann/Oed-Waldegg II.

Die SG Ortmann/Oed-Waldegg II verliert den Anschluss zur Spitze

Der ESV HW Wr. Neustadt muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Im Tableau hatte der Sieg des ESV Wr. Neustadt keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz acht. Drei Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat HW Wr. Neustadt momentan auf dem Konto. Der ESV HW Wr. Neustadt befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen acht Punkte.

Bei SG Ortmann/Oed-Waldegg II präsentierte sich die Abwehr angesichts 19 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (30). Trotz der Niederlage belegt Ortmann/Oed-Waldegg II weiterhin den vierten Tabellenplatz. Vier Siege, drei Remis und zwei Niederlagen hat SG Ortmann/Oed-Waldegg II derzeit auf dem Konto. In den letzten Partien hatte Ortmann/Oed-Waldegg II kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Der ESV Wr. Neustadt tritt am Freitag, den 21.10.2022, um 19:30 Uhr, beim SV Admira Wr. Neustadt an. Zwei Tage später (15:00 Uhr) empfängt SG Ortmann/Oed-Waldegg II den ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl.

2. Klasse Steinfeld: ESV HW Wr. Neustadt – SG Ortmann/Oed-Waldegg II, 6:3 (3:2)

86 Yusuf Yilmaz 6:3

80 Ramazan Oeztuerk 5:3

61 Benjamin Habi 5:2

48 Gyoergy Illes 4:2

46 Marco Eckenfellner 3:2

44 Gyoergy Illes 3:1

30 Alexander Gruber 2:1

22 Robert Roffeis 1:1

9 Daniel Gheju 1:0