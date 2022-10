Pottendorf bleibt gegen Wampersdorf nur der Ehrentreffer

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 00:37

2. Klasse Steinfeld: Über 180 Besucher kamen zu diesem Spiel der 9. Runde. Der USC Wampersdorf kam gegen die SVg. Pottendorf zu einem klaren 5:1-Erfolg. Auf dem Papier ging der USC Wampersdorf als Favorit ins Spiel gegen Pottendorf – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Lange Zeit hielt bei beiden Teams hinten die Null. David Swoboda trug sich in der 35. Spielminute in die Torschützenliste ein und brachte den Gast in Führung. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich Wampersdorf, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Für das 2:0 der Gäste zeichnete Lukas Erben kurz nach Wiederbeginn verantwortlich (48.). Daniel Zagiczek beseitigte mit seinen Toren (62./66.) die letzten Zweifel am Sieg des USC Wampersdorf. In der 81. Minute legte Erben zum 5:0 zugunsten des USC Wampersdorf nach. In der Schlussphase gelang Noel Ferenc Karasz noch der Ehrentreffer für die SVg. Pottendorf (84.). Ein starker Auftritt ermöglichte Wampersdorf am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Pottendorf.

Wampersdorf klettert auf Rang vier

Nach der klaren Pleite gegen den USC Wampersdorf steht die SVg. Pottendorf mit dem Rücken zur Wand. Der Angriff ist bei Pottendorf die Problemzone. Nur zwölf Treffer erzielte das Heimteam bislang. Die SVg. Pottendorf musste sich nun schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Pottendorf insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für die SVg. Pottendorf, sodass man lediglich vier Punkte holte.

Die drei Punkte brachten den USC Wampersdorf in der Tabelle voran. Wampersdorf liegt nun auf Rang vier. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen des USC Wampersdorf stets gesorgt, mehr Tore als der USC Wampersdorf (39) markierte nämlich niemand in der 2. Klasse Steinfeld. Die Saisonbilanz von Wampersdorf sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei fünf Siegen und einem Unentschieden büßte der USC Wampersdorf lediglich drei Niederlagen ein.

Am kommenden Samstag trifft Pottendorf auf den SV Zillingdorf, der USC Wampersdorf spielt tags darauf gegen den SC Lichtenwörth.

2. Klasse Steinfeld: SVg. Pottendorf – USC Wampersdorf, 1:5 (0:1)

84 Noel Ferenc Karasz 1:5

81 Lukas Erben 0:5

66 Daniel Zagiczek 0:4

62 Daniel Zagiczek 0:3

48 Lukas Erben 0:2

35 David Swoboda 0:1