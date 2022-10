ATSV Wöllersdorf kassiert gegen Admira Wr. Neustadt deutliche Niederlage

Details Samstag, 29. Oktober 2022 00:01

2. Klasse Steinfeld: Mehr als 110 Zuschauer kamen zum Spiel der 11. Runde nach Wöllersdorf. Die Admira Wr. Neustadt erreichte einen 3:0-Erfolg beim ATSV Wöllersdorf. Pflichtgemäß strich der SV Admira Wr. Neustadt gegen Wöllersdorf drei Zähler ein.

Manuel Kulcsar brachte sein Team in der 14. Minute nach vorn. Mit einem Tor Vorsprung für die Admira Wr. Neustadt ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. In der 84. Minute kochten die Emotionen hoch. Stefan Horvath und David Zeis wurden vom Unparteiischen jeweils mit der Roten Karte des Platzes verwiesen. Die Gäste nutzten den Unmut der Hausherren. Marcel Nedorost erhöhte für die Gäste auf 2:0 (85.). Ehe der Abpfiff ertönte, war es Tomas Hrutka, der das 3:0 aus Sicht des SV Admira Wr. Neustadt perfekt machte (90.). Am Ende verbuchte die Admira Wr. Neustadt gegen den ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl die maximale Punkteausbeute.

Admira Wiener Neustadt überwintert auf Rang zwei

Der ATSV Wöllersdorf muss den Kampf um den Klassenverbleib in der Rückrunde vom achten Platz angehen. Der Angriff ist bei den Gastgebern die Problemzone. Nur zwölf Treffer erzielte Wöllersdorf bislang. Vier Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat der ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl momentan auf dem Konto.

Der SV Admira Wr. Neustadt setzt sich mit dem Dreier im oberen Tabellendrittel fest. Prunkstück der Admira Wr. Neustadt ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst elf Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Die Saison des SV Admira Wr. Neustadt verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von sieben Siegen, zwei Remis und nur zwei Niederlagen klar belegt.

Der Motor des ATSV Wöllersdorf stottert gegenwärtig – seit vier Spielen ist man jetzt sieglos. Anders ist die Lage hingegen bei der Admira Wr. Neustadt, wo man insgesamt 23 Punkte auf dem Konto verbucht und damit den zweiten Tabellenplatz einnimmt.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 26.03.2023 empfängt Wöllersdorf dann im nächsten Spiel die SVg. Pottendorf, während der SV Admira Wr. Neustadt am gleichen Tag beim SV Winzendorf antritt.

2. Klasse Steinfeld: ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl – SV Admira Wr. Neustadt, 0:3 (0:1)

90 Tomas Hrutka 0:3

85 Marcel Nedorost 0:2

14 Manuel Kulcsar 0:1