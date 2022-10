Lichtenwörth rettet einen Zähler gegen Theresienfeld

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 01:22

2. Klasse Steinfeld: Im Spiel des SC Lichtenwörth gegen den SC Theresienfeld gab es vor rund 210 Besuchern Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 4:4. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung.

Es ging gleich gut los. Für den Führungstreffer von Lichtenwörth zeichnete Michael Bayer verantwortlich (5.). Lukas Pauer erhöhte den Vorsprung des Heimteams nach 20 Minuten auf 2:0. Der SC Lichtenwörth musste den Treffer von Abdulkadir Sert zum 1:2 hinnehmen (26.). Noch in der ersten Halbzeit errang Theresienfeld den Ausgleich (40.). Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Yusuf Sen das 3:2 zugunsten der Gäste (43.). Mit einem Tor Vorsprung für den SC Theresienfeld ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Jonas Kisling schoss für Lichtenwörth in der 64. Minute das dritte Tor. In Minute 71 sah Lichtenwörths Lukas Pauer die Gelb-Rote Karte (Foul). Der Treffer zum 4:3 sicherte Theresienfeld nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Sert in diesem Spiel (74.). Doch die Hemischen kamen nochmal zurück. Bayer witterte seine Chance und schoss den Ball zum 4:4 für den SC Lichtenwörth ein (83.). Letztlich gingen Lichtenwörth und der SC Theresienfeld mit jeweils einem Punkt auseinander.

Bayer rettet Lichtenwörth einen Zähler

Der SC Lichtenwörth muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von Lichtenwörth liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 36 Gegentreffer fing. Der SC Lichtenwörth erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien acht Zähler.

Theresienfeld schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 32 Gegentore verdauen musste. Zuletzt lief es erfreulich für den SC Theresienfeld, was acht Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Mit diesem Unentschieden verpasste der SC Lichtenwörth die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Auch in der Tabelle behält Lichtenwörth den neunten Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 26.03.2023 empfängt Lichtenwörth dann im nächsten Spiel den SC Piesting, während Theresienfeld am gleichen Tag beim USC Wampersdorf antritt.

2. Klasse Steinfeld: SC Lichtenwörth – SC Theresienfeld, 4:4 (2:3)

83 Michael Bayer 4:4

74 Abdulkadir Sert 3:4

64 Jonas Kisling 3:3

43 Yusuf Sen 2:3

40 Fatih Oezdemir 2:2

26 Abdulkadir Sert 2:1

20 Lukas Pauer 2:0

5 Michael Bayer 1:0