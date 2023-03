SC Lichtenwörth bezwingt den SC Piesting

Details Samstag, 25. März 2023 23:28

2. Klasse Steinfeld: Gegen den SC Lichtenwörth holte sich der SC Piesting vor rund 100 Besuchern eine 1:3-Schlappe ab. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Lichtenwörth die Nase vorn. Im Hinspiel hatten sich beide Seiten wenig geschenkt. Letztlich hatte Piesting mit 3:2 gesiegt.

Der SC Lichtenwörth ging in der achten Minute durch einen Treffer von Adil Uysal in Front. Bereits in der 14. Minute erhöhte Michael Bayer den Vorsprung des Gastgebers auf 2:0. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Julian Kornfeind in der 27. Minute und verkürzte auf 2:1. Der SC Piesting war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. Bayer schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (63.). Am Ende behielt Lichtenwörth gegen Piesting die Oberhand.

Piesting verliert an Boden

Der SC Lichtenwörth muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Lichtenwörth machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem achten Platz. Vier Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat der SC Lichtenwörth derzeit auf dem Konto. Seit fünf Begegnungen hat Lichtenwörth das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Der SC Piesting hat auch nach der Pleite die dritte Tabellenposition inne. Sechs Siege, drei Remis und drei Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto.

Während der SC Lichtenwörth am kommenden Samstag die Reserve von SG Ortmann/Oed-Waldegg empfängt, bekommt es Piesting am selben Tag mit dem SC Theresienfeld zu tun.

2. Klasse Steinfeld: SC Lichtenwörth – SC Piesting, 3:1 (2:1)

63 Michael Bayer 3:1

27 Julian Kornfeind 2:1

14 Michael Bayer 2:0

8 Adil Uysal 1:0

