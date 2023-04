Admira Wr. Neustadt siegt gegen Club 83

Details Sonntag, 02. April 2023 00:43

2. Klasse Steinfeld: Beim SV Admira Wr. Neustadt holte sich der FV Club 83 Wr. Neustadt vor 155 Besuchern eine 1:3-Schlappe ab. Die Beobachter waren sich einig, dass der Club 83 Wr. Neustadt als Außenseiter in das Spiel gegangen war, weshalb der Ausgang niemanden verwunderte. Im Hinspiel hatte die Admira Wr. Neustadt einen knappen 1:0-Sieg eingefahren.

Das tabellenschlusslicht überraschte im Derby und schickte zunächst den Favoriten. Das 1:0 des FV Club 83 Wr. Neustadt stellte Filip-Sebastian Avram sicher (31.). Die passende Antwort hatte Florian Pauer parat, als er in der 37. Minute zum 1:1-Ausgleich traf. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Alexander Wallek erzielte die Führung, nur traf er ins falsche Tor und schenkte dem SV Admira Wr. Neustadt durch einen Selbsttreffer das 2:1 (50.). Die Gäste konnten danach nicht mehr zusetzen und den angestrebten Ausgleich erspielen. In der 80. Minute erhöhte Daniel Bier auf 3:1 für die Heimmannschaft. Am Schluss siegte die Admira Wr. Neustadt gegen den Club 83 Wr. Neustadt.

Favorit siegt mit etwas Mühe

Nach dem klaren Erfolg über den FV Club 83 Wr. Neustadt festigt der SV Admira Wr. Neustadt den zweiten Tabellenplatz. Prunkstück der Admira Wr. N. ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst 14 Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Die Saison des SV Admira Wr. Neustadt verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat die Admira Wr. N. nun schon acht Siege und drei Remis auf dem Konto, während es erst zwei Niederlagen setzte. Der SV Admira Wr. Neustadt erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Mit 48 Gegentreffern hat der Club 83 Wr. N. schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur elf Tore. Das heißt, der Gast musste durchschnittlich 3,69 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Wann bekommt der FV Club 83 Wr. Neustadt die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen die Admira Wr. N. gerät man immer weiter in die Bredouille. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist beim Schlusslicht noch ausbaufähig. Nur einen von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Am kommenden Samstag trifft der SV Admira Wr. Neustadt auf den SC Lichtenwörth, der FV Club 83 Wr. Neustadt spielt tags zuvor gegen die SVg. Pottendorf.

2. Klasse Steinfeld: SV Admira Wr. Neustadt – FV Club 83 Wr. Neustadt, 3:1 (1:1)

80 Daniel Bier 3:1

50 Eigentor durch Alexander Wallek 2:1

37 Florian Pauer 1:1

31 Filip-Sebastian Avram 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei