Piesting siegt im Spitzenspiel gegen Admira Wr. Neustadt

Details Samstag, 22. April 2023 00:40

2. Klasse Steinfeld: Der SC Piesting und der SV Admira Wr. Neustadt lieferten sich vor mehr als 150 Zuschauern ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:3 endete. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einem 1:1-Remis begnügen müssen.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Severin Zelenak seine Admira in der zwölften Minute. Schon in der 17. Minute war das Spiel für Kevin Kaindl beendet: Feldverweis! Wie würde die Admira Wr. Neustadt mit dieser neuen Situation umgehen? Das beantworteten die Gastgeber zügig. Das 1:1 von Piesting stellte Julian Kornfeind sicher (19.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Muhammed Enes Tasdemir ließ sich in der 46. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:1 für den SC Piesting. Der SV Admira Wr. Neustadt zeigte sich unbeeindruckt und so drehten Florian Pauer (66.) und Roman Pieler (78., Elfmeter) mit ihren Treffern das Spiel. In derselben Minute war Raphael Politschnig von Piesting des Platzes verwiesen worden (Torchancenverhinderung). Aus der Ruhe ließ sich der Gastgeber nicht bringen. Serdar Özmen erzielte wenig später den Ausgleich (83.). Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Dominik Bichler noch einen Treffer für den SC Piesting im Ärmel hatte (93.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug Piesting die Admira Wr. Neustadt 4:3.

Admira Wr. Neustadt verliert Anschluss an Leader

Mit dem Dreier sprang der SC Piesting auf den vierten Platz der 2. Klasse Steinfeld. Piesting verbuchte insgesamt sieben Siege, vier Remis und vier Niederlagen.

In der Tabelle liegt der SV Admira Wr. Neustadt nach der Pleite weiter auf dem zweiten Rang. Acht Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei der Admira Wr. N. Von 15 möglichen Zählern holte man nur sieben.

Am kommenden Samstag tritt der SC Piesting bei der SVg. Pottendorf an, während der SV Admira Wr. Neustadt einen Tag zuvor die Zweitvertretung von SG Ortmann/Oed-Waldegg empfängt.

2. Klasse Steinfeld: SC Piesting – SV Admira Wr. Neustadt, 4:3 (1:1)

93 Dominik Bichler 4:3

83 Serdar Oezmen 3:3

78 Roman Pieler 2:3

66 Florian Pauer 2:2

46 Muhammed Enes Tasdemir 2:1

19 Julian Kornfeind 1:1

12 Severin Zelenak 0:1

