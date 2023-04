Lichtenwörth auch gegen Zillingdorf in Bestform

Details Sonntag, 23. April 2023 00:25

2. Klasse Steinfeld: In bester Verfassung zeigte sich der Tabellenführer vor 400 Zuschauern nicht. Der SC Lichtenwörth schickte den SV Zillingdorf mit 4:1 vom Platz. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Lichtenwörth wusste zu überraschen. Das Hinspiel war ein spannender Fight gewesen, in dem Zillingdorf gegen den SC Lichtenwörth mit einem knappen 3:2 triumphiert hatte.

Michael Bayer brachte Lichtenwörth in der elften Spielminute in Führung. In Minute 20 rettete die Querlatte für die Heimischen. Schon in der 23. Minute war das Spiel für Marvin Tschirk beendet: Feldverweis! In derselben Minute war Niklas Siklosi vom SV Zillingdorf des Platzes verwiesen worden (beide wegen Tätlichkeit). Andreas Stingl schoss die Kugel zum 2:0 für Lichtenwörth über die Linie (45+3.). Mit der Führung für den SC Lichtenwörth ging es in die Kabine. Kurz nach Wiederbeginn legten die Gastgeber nach. Mit dem 3:0 von Adil Uysal für den SC Lichtenwörth war das Spiel eigentlich schon entschieden (51.). In der 54. Minute hielt Lichtenwörth-Keeper Raphael Fischer einen Elfmeter. Christoph Suchanek verkürzte für Zillingdorf etwas später in der 60. Minute auf 1:3. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Bayer für einen Treffer sorgte (95.). Schlussendlich verbuchte Lichtenwörth gegen den SV Zillingdorf einen überzeugenden Heimerfolg.

Der Tabellenführer kassiert vierte Niederlage

Beim SC Lichtenwörth präsentierte sich die Abwehr angesichts 42 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (44). Lichtenwörth hat nach dem souveränen Erfolg über Zillingdorf weiter die dritte Tabellenposition inne. Acht Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat der SC Lichtenwörth momentan auf dem Konto. Lichtenwörth scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

In dieser Saison sammelte der SV Zillingdorf bisher elf Siege und kassierte vier Niederlagen. Die Lage der Gäste bleibt angespannt. Gegen den SC Lichtenwörth musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Am kommenden Samstag tritt Lichtenwörth beim ESV HW Wr. Neustadt an, während Zillingdorf einen Tag zuvor den SC Theresienfeld empfängt.

2. Klasse Steinfeld: SC Lichtenwörth – SV Zillingdorf, 4:1 (2:0)

95 Michael Bayer 4:1

60 Christoph Suchanek 3:1

51 Adil Uysal 3:0

48 Andreas Stingl 2:0

11 Michael Bayer 1:0

