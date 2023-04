Theresienfeld verlangt Zillingdorf alles ab

Details Samstag, 29. April 2023 00:17

2. Klasse Steinfeld: In der Auswärtspartie gegen Zillingdorf ging Theresienfeld vor rund 120 Zuschauern erfolglos mit 2:3 vom Platz. Die Überraschung blieb aus, sodass der SC Theresienfeld eine Niederlage kassierte. Im Hinspiel hatte der SV Zillingdorf keinerlei Probleme mit dem Gast gehabt und einen 6:0-Erfolg verbucht.

Der Außenseiter begann stark. Zillingdorf geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Andreas Hoffellner das schnelle 1:0 für Theresienfeld erzielte. Doch zehn Minuten später war der Vorsprung wieder Geschichte. Markus Dumitran beförderte das Leder zum 1:1 des SV Zillingdorf in die Maschen (20.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Ahmed Elshazli in der 27. Minute und sorgte somit erneut für die Führung der Gäste. Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte. Der Tabellenführer wollte dieses Spiel aber nicht verlieren. Zillingdorfs Hüseyin Aydin markierte in der 77. Minute den Ausgleich. Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Dustin Scheibelhofer einen Freistoßtreffer für den Ligaprimus im Ärmel hatte (87.). Am Schluss siegte der SV Zillingdorf gegen den SC Theresienfeld.

Blamage abgewendet

Die Offensivabteilung von Zillingdorf funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 44-mal zu.

Wann findet der SC Theresienfeld die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen das Heimteam setzte es eine neuerliche Pleite, womit Theresienfeld im Klassement weiter abrutschte. In der Verteidigung von Theresienfeld stimmt es ganz und gar nicht: 46 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Mit nun schon zehn Niederlagen, aber nur drei Siegen und vier Unentschieden sind die Aussichten des SC Theresienfeld alles andere als positiv.

Die Rückrunde verlief für Theresienfeld bisher nicht besonders gut. In den sechs Spielen gewann der SC Theresienfeld noch kein einziges Mal. Mit 36 Punkten auf der Habenseite herrscht beim SV Zillingdorf eitel Sonnenschein. Hingegen ist bei Theresienfeld nach sieben Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

Auf heimischem Terrain empfängt Zillingdorf im nächsten Match den FV Club 83 Wr. Neustadt. Am Samstag empfängt der SC Theresienfeld den ESV HW Wr. Neustadt.

2. Klasse Steinfeld: SV Zillingdorf – SC Theresienfeld, 3:2 (1:2)

87 Dustin Scheibelhofer 3:2

77 Hueseyin Aydin 2:2

27 Ahmed Elshazli 1:2

20 Markus Dumitran 1:1

10 Andreas Hoffellner 0:1

