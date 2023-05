Ortmann/Oed-Waldegg II wacht gegen Pottendorf erst nach dem Rückstand auf

Details Sonntag, 07. Mai 2023 00:01

2. Klasse Steinfeld: Die Zweitvertretung von Ortmann/Oed-Waldegg und Pottendorf lieferten sich vor fast 70 Besuchern ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. Die Ausgangslage sprach für SG Ortmann/Oed-Waldegg II, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Beim 1:1-Remis aus dem Hinspiel hatten beide Seiten nur die minimale Anzahl an Punkten für sich verbucht.

Die Heimelf kam zunächst als erstes Team zu guten Möglichkeiten. Doch die SVg. Pottendorf ging durch Alexander Kukolja in der 25. Minute in Führung. Um den entscheidenden Deut besser war zur Pause der Gast, sodass es mit einer dünnen Führung in die Kabine ging. Kurz nach wiederbeginn jubelten die Gäste erneut. Ivan Brandic erhöhte den Vorsprung von Pottendorf nach 46 Minuten auf 2:0. Erst jetzt wachten die Heimischen auf. Robert Roffeis verkürzte für Ortmann/Oed-Waldegg II später in der 60. Minute auf 1:2. In der 68. Minute brachte der Gastgeber den Ball im Netz der SVg. Pottendorf zum Ausgleich unter - Torschütze war Michael Panzenböck. Dass SG Ortmann/Oed-Waldegg II in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Valentin Toifl, der in der 74. Minute zur Stelle war. Pottendorf hatte alle Trümpfe in der Hand, verspielte im Verlauf jedoch eine komfortable Führung und büßte letztlich eine bittere Niederlage ein.

Pottendorf verspielt Zwei-Tore-Führung

Ortmann/Oed-Waldegg II machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem siebten Platz. Sieben Siege, sechs Remis und fünf Niederlagen hat SG Ortmann/Oed-Waldegg II derzeit auf dem Konto.

Die SVg. Pottendorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Schlappe behält Pottendorf den elften Tabellenplatz bei. In der Verteidigung der SVg. Pottendorf stimmt es ganz und gar nicht: 51 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Pottendorf musste sich nun schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die SVg. Pottendorf insgesamt auch nur vier Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Ortmann/Oed-Waldegg II stellt sich am Sonntag (16:30 Uhr) beim SV Zillingdorf vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Pottendorf den SV Admira Wr. Neustadt.

2. Klasse Steinfeld: SG Ortmann/Oed-Waldegg II – SVg. Pottendorf, 3:2 (0:1)

74 Valentin Toifl 3:2

68 Michael Panzenboeck 2:2

60 Robert Roffeis 1:2

46 Ivan Brandic 0:2

25 Alexander Kukolja 0:1

