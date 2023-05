Piesting gewinnt Spitzenspiel gegen Zillingdorf

Details Sonntag, 07. Mai 2023 00:04

2. Klasse Steinfeld: Der SC Piesting verpasste dem SV Zillingdorf einen Dämpfer und siegte vor 250 Zuschauern mit 2:1 gegen den Tabellenführer. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das Piesting letztendlich mit 3:2 für sich entschieden hatte.

Nach fünf Minuten kam der Tabellenführer zu seiner ersten Chance, doch der Ball verfehlte das Ziel nur knapp. Zillingdorf geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Dominik Bichler mit einem Freistoßtreffer das schnelle 1:0 für den SC Piesting erzielte. Aus der Ruhe ließ sich der SV Zillingdorf nicht bringen. Hüseyin Aydin erzielte wenig später per Kopf den Ausgleich (14.). Piesting stellte mit dem 2:1 durch Serdar Özmen in der 34. Minute die Weichen auf Sieg. In Minute 42 konnten die Gastgeber gerade noch vor der Linie klären und die Führung festhalten. Obwohl den Gastgebern nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Zillingdorf zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.

Piesting fügt Zillingdorf Niederlage Nummer fünf zu

Trotz des Sieges bleibt der SC Piesting auf Platz vier. Piesting verbuchte insgesamt neun Siege, fünf Remis und vier Niederlagen. Die letzten Resultate des SC Piesting konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam der SV Zillingdorf auf insgesamt nur sechs Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Piesting tritt am Samstag, den 13.05.2023, um 17:30 Uhr, beim ESV HW Wr. Neustadt an. Einen Tag später (16:30 Uhr) empfängt Zillingdorf die Reserve von SG Ortmann/Oed-Waldegg.

2. Klasse Steinfeld: SC Piesting – SV Zillingdorf, 2:1 (2:1)

34 Serdar Oezmen 2:1

14 Hueseyin Aydin 1:1

9 Dominik Bichler 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei