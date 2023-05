Zwei-Tore-Mann Uysal reicht Lichtenwörth gegen Winzendorf nicht

Details Samstag, 13. Mai 2023 00:11

2. Klasse Steinfeld: Im Spiel des SV Winzendorf gegen den SC Lichtenwörth gab es vor 100 Besuchern Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von Winzendorf. Die Ausgangslage sprach für den SV Winzendorf, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe duelliert, ehe mit Lichtenwörth ein 2:1-Sieger feststand.

Die erste Viertelstunde verging zunächst torlos. Für den Führungstreffer von Winzendorf zeichnete Almir Dautovic verantwortlich (16.). Adil Uysal war es, der in der 26. Minute den Ball im Tor des Heimteams unterbrachte und zum 1:1 ausgleichen konnte. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. Der Treffer zum 2:1 sicherte dem SC Lichtenwörth nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Uysal in diesem Spiel (54.). In der 82. Minute erzielte Florian Breimaier per Strafstoß das 2:2 für den SV Winzendorf. Der Schlusspfiff war zum Greifen nah, als Patric Schober noch einen Treffer parat hatte (89.) und die Heimelf zum Sieg schoss. In der Schlussminute stellte der Schiedsrichter noch Sefa Havan von Lichtenwörth mit Gelb-Rot vom Platz. In den 90 Minuten war Winzendorf im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als der SC Lichtenwörth und fuhr somit einen 3:2-Sieg ein.

Arbeitssieg hält Titelchance aufrecht

Der SV Winzendorf behauptet nach dem Erfolg über Lichtenwörth den zweiten Tabellenplatz. Winzendorf weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zehn Erfolgen, sechs Punkteteilungen und drei Niederlagen vor. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte der SV Winzendorf seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt elf Spiele ist es her.

Beim SC Lichtenwörth präsentierte sich die Abwehr angesichts 49 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (48). Trotz der Schlappe behalten die Gäste den achten Tabellenplatz bei. Acht Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat Lichtenwörth derzeit auf dem Konto. Dem SC Lichtenwörth bleibt das Pech treu, was die dritte Pleite in Serie nachhaltig unter Beweis stellt.

Winzendorf stellt sich am Sonntag (17:00 Uhr) beim SC Theresienfeld vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Lichtenwörth den FV Club 83 Wr. Neustadt.

2. Klasse Steinfeld: SV Winzendorf – SC Lichtenwörth, 3:2 (1:1)

89 Patric Schober 3:2

82 Florian Breimaier 2:2

54 Adil Uysal 1:2

26 Adil Uysal 1:1

16 Almir Dautovic 1:0

