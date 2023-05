Kornfeind trifft zum Sieg des SC Piesting gegen den ATSV Wöllersdorf

Details Donnerstag, 18. Mai 2023 00:12

2. Klasse Steinfeld: Am Mittwoch begrüßte der SC Piesting den ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl. Die Begegnung ging vor mehr als 100 Besuchern mit 2:1 zugunsten von Piesting aus. Die Ausgangslage sprach für den SC Piesting, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Keiner der Torhüter beider Mannschaften hatte im Hinspiel hinter sich greifen müssen: Die Partie war 0:0 geendet.

Fast eine halbe Stunde lang blieb auf beiden Seiten die Null auf der Anzeigentafel. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Abdulkadir Sert sein Team in der 27. Minute. Der ATSV Wöllersdorf führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Nach etwas mehr als einer Stunde erzielten die Heimischen dann den ersehnten Ausgleich. Für das 1:1 von Piesting zeichnete Muhammed Enes Tasdemir verantwortlich (64.). Alle Zeichen standen bereits auf Remis, als Julian Kornfeind das Heimteam mit seinem Torerfolg in der Nachspielzeit (90+2.) die Führung brachte. Am Ende verbuchte der SC Piesting gegen Wöllersdorf die maximale Punkteausbeute.

Piesting nach Lucky Punch weiter vorne dabei

Piesting machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem zweiten Platz. Der SC Piesting weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von elf Erfolgen, fünf Punkteteilungen und vier Niederlagen vor. Sechs Spiele ist es her, dass Piesting zuletzt eine Niederlage kassierte.

Trotz der Niederlage belegt der ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl weiterhin den neunten Tabellenplatz. Insbesondere an vorderster Front kommt der ATSV Wöllersdorf nicht zur Entfaltung, sodass nur 31 erzielte Treffer auf das Konto des Gasts gehen. Nun musste sich Wöllersdorf schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sieben Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Der SC Piesting tritt erst am 02.06.2023 (19:30 Uhr) zum nächsten Spiel beim SV Winzendorf an. Einen Tag später empfängt der ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl die Reserve von SG Ortmann/Oed-Waldegg.

2. Klasse Steinfeld: SC Piesting – ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl, 2:1 (0:1)

92 Julian Kornfeind 2:1

64 Muhammed Enes Tasdemir 1:1

27 Abdulkadir Sert 0:1

