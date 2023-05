Erneuter Patzer von Lichtenwörth: Club 83 feiert ersten Sieg

Details Sonntag, 21. Mai 2023 00:15

2. Klasse Steinfeld: Durch ein 2:1 holte sich der FV Club 83 Wr. Neustadt drei Punkte beim SC Lichtenwörth. Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage vor 100 Besuchern für die Hausherren, die sich dem Club 83 Wr. N. beugen mussten. Das Hinspiel war eine Demonstration von Lichtenwörth gewesen, als man die Partie mit 5:1 für sich entschieden hatte.

Die Anfangsphase sah zunächst keine Tore. Ibrahim Tiskaya stellte die Weichen dann für den FV Club 83 Wr. Neustadt auf Sieg, als er in Minute 26 mit dem 1:0 zur Stelle war. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte der Gast einen knappen Vorsprung herausgespielt. Mit dem Tor zum 2:0 steuerte Tiskaya bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (74.). Für das 1:2 des SC Lichtenwörth zeichnete Michael Bayer verantwortlich (81.). Am Ende verbuchte der Club 83 Wr. N. gegen das Heimteam die maximale Punkteausbeute.

Tiskaya-Doppelpack zum ersten Saisonsieg

Bei Lichtenwörth präsentierte sich die Abwehr angesichts 51 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (49). Trotz der Niederlage belegt der SC Lichtenwörth weiterhin den achten Tabellenplatz. Die Misere von Lichtenwörth hält an. Insgesamt kassierte der SC Lichtenwörth nun schon vier Niederlagen am Stück.

Kurz vor Saisonende besetzt der FV Club 83 Wr. Neustadt mit fünf Punkten den zwölften Tabellenplatz. Mit erschreckenden 68 Gegentoren stellt der Club 83 Wr. N. die schlechteste Abwehr der Liga. Der FV Club 83 Wr. Neustadt bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt einen Sieg, zwei Unentschieden und 17 Pleiten. Mit drei von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat der Club 83 Wr. N. noch Luft nach oben.

Das nächste Spiel findet für beide Teams in zwei Wochen statt. Lichtenwörth empfängt am 02.06.2023 den USC Wampersdorf, während der FV Club 83 Wr. Neustadt am selben Tag den SC Theresienfeld zu Gast hat.

2. Klasse Steinfeld: SC Lichtenwörth – FV Club 83 Wr. Neustadt, 1:2 (0:1)

81 Michael Bayer 1:2

74 Ibrahim Tiskaya 0:2

26 Ibrahim Tiskaya 0:1

