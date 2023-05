Siegesserie des USC Wampersdorf hält auch gegen Pottendorf

Details Sonntag, 21. Mai 2023 00:02

2. Klasse Steinfeld: Drei Punkte gingen am Samstag aufs Konto des USC Wampersdorf. Die Heimmannschaft setzte sich vor 200 Zuschauern mit einem 2:0 gegen die SVg. Pottendorf durch. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. Der USC Wampersdorf enttäuschte die Erwartungen nicht. Im Hinspiel hatte Wampersdorf Pottendorf mit einem beeindruckenden 5:1 vom Feld gefegt.

Die ersten Möglichkeiten auf Tore hatten zunächst die Gäste. Für das erste Tor des USC Wampersdorf war Lukas Erben verantwortlich, der in der 35. Minute das 1:0 besorgte. Um den entscheidenden Deut besser war zur Pause der USC Wampersdorf, sodass es mit einer dünnen Führung in die Kabine ging. Nach dem Seitenwechsel dominierte der Gastgeber das Spiel. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Dominik Erben für einen Treffer sorgte (93.). Am Schluss gewann Wampersdorf gegen die SVg. Pottendorf.

Wampersdorf weiterhin im Spitzenfeld

Nach dem errungenen Dreier hat der USC Wampersdorf Position drei der 2. Klasse Steinfeld inne. Erfolgsgarant des USC Wampersdorf ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 66 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Wampersdorf erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Pottendorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Schlappe behält der Gast den elften Tabellenplatz bei. Im Sturm der SVg. Pottendorf stimmt es ganz und gar nicht: 33 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Pottendorf musste sich nun schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die SVg. Pottendorf insgesamt auch nur fünf Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Beide Mannschaften sind wieder in zwei Wochen gefordert. Am 02.06.2023 reist der USC Wampersdorf zum SC Lichtenwörth, während Pottendorf einen Tag später beim SV Zillingdorf antritt.

2. Klasse Steinfeld: USC Wampersdorf – SVg. Pottendorf, 2:0 (1:0)

93 Dominik Erben 2:0

35 Lukas Erben 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei