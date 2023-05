Zillingdorf gewinnt gegen Ortmann/Oed-Waldegg II

Details Sonntag, 28. Mai 2023 00:09

2. Klasse Steinfeld: Zillingdorf kam am Samstag im Nachtragsspiel der 19. Runde zu einem 2:1-Erfolg gegen die Zweitvertretung von Ortmann/Oed-Waldegg. Hundertprozentig überzeugen konnte der SV Zillingdorf dabei jedoch nicht. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das der Spitzenreiter letztendlich mit 3:2 für sich entschieden hatte.

Die Heimmannschaft ging vor 120 Zuschauern durch einen Treffer von Ali Görkem Aydin in der 35. Minute in Führung. Noch vor dem Pausenpfiff erhöhte Zillingdorfs Hüseyin Aydin auf 2:0 (39.). Mit der Führung für den SV Zillingdorf ging es in die Kabine. Robert Roffeis war es, der in der 68. Minute das Spielgerät im Gehäuse von Zillingdorf unterbrachte. Obwohl dem SV Zillingdorf nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es SG Ortmann/Oed-Waldegg II zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.

Zillingdorf weiterhin Tabellenführer

Mit 50 geschossenen Toren gehört Zillingdorf offensiv zur Crème de la Crème der 2. Klasse Steinfeld. Der SV Zillingdorf befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Kurz vor Saisonende steht Ortmann/Oed-Waldegg II mit 30 Punkten auf Platz sechs. Der Gast verbuchte insgesamt acht Siege, sechs Remis und sechs Niederlagen. SG Ortmann/Oed-Waldegg II baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am kommenden Samstag trifft Zillingdorf auf die SVg. Pottendorf (17:30 Uhr), Ortmann/Oed-Waldegg II reist zum ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl (19:30 Uhr).

2. Klasse Steinfeld: SV Zillingdorf – SG Ortmann/Oed-Waldegg II, 2:1 (2:0)

68 Robert Roffeis 2:1

39 Hueseyin Aydin 2:0

35 Ali Goerkem Aydin 1:0

