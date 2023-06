Sahin fliegt, Theresienfeld patzt bei Club 83

Details Samstag, 03. Juni 2023 00:02

2. Klasse Steinfeld: Der Club 83 Wr. Neustadt und Theresienfeld lieferten sich vor rund 70 Besuchern ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. Gegen den FV Club 83 Wr. Neustadt setzte es für den SC Theresienfeld eine ungeahnte Pleite. Theresienfeld hatte den Club 83 Wr. Neustadt im Hinspiel klar dominiert und am Ende deutlich mit 4:0 gesiegt.

Vor 70 Zuschauern markierte Daniel Schmidt das 1:0 (24.). Komfortabel war die Pausenführung des SC Theresienfeld nicht, aber immerhin ging der Gast mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen. Marcel Schmidt war es, der in der 69. Minute das Spielgerät im Gehäuse des FV Club 83 Wr. Neustadt unterbrachte und auf 2:0 erhöhte. Mit seinem Platzverweis (73.) erwies Volkan Sahin seiner Mannschaft einen Bärendienst, denn danach geriet Theresienfeld gehörig unter Druck. Onur Gökdemir schoss für Club 83 Wr. Neustadt in der 75. Minute das Tor zum 1:2. Der SC Theresienfeld schaffte es nicht, das Ergebnis über die Zeit zu bringen. In der Nachspielzeit (91.) traf Patrick Franz Streinzer zum Ausgleich für den FV Club 83 Wr. Neustadt. Zum spielentscheidenden Akteur avancierte Leonard Gashi, der mit seinem Treffer in der 95. Minute die späte Führung des Club 83 Wr. Neustadt sicherstellte. Es sprach beinahe alles dafür, dass er das Match gewinnen würde. Doch am Ende gab Theresienfeld die komfortable Führung aus den Händen und erlitt eine schmerzende Niederlage.

Zwei Tore in der Nachspielzeit

Mit 70 Gegentreffern hat der FV Club 83 Wr. Neustadt schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur 20 Tore. Das heißt, das Schlusslicht musste durchschnittlich 3,33 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel.

Der SC Theresienfeld muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor Saisonende steht Theresienfeld mit 19 Punkten auf Platz zehn. Mit nun schon zwölf Niederlagen, aber nur fünf Siegen und vier Unentschieden sind die Aussichten des SC Theresienfeld alles andere als positiv.

Der Club 83 Wr. Neustadt tritt am Freitag, den 09.06.2023, um 19:30 Uhr, beim SC Piesting an. Einen Tag später (17:30 Uhr) empfängt Theresienfeld den SC Lichtenwörth.

2. Klasse Steinfeld: FV Club 83 Wr. Neustadt – SC Theresienfeld, 3:2 (0:1)

95 Leonard Gashi 3:2

91 Patrick Franz Streinzer 2:2

75 Onur Goekdemir 1:2

69 Marcel Schmidt 0:2

24 Daniel Schmidt 0:1

