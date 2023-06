Kozak schießt Zillingdorf gegen Pottendorf zum Sieg und zum Titel

Details Sonntag, 04. Juni 2023 00:01

2. Klasse Steinfeld: Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die Zillingdorf vor 250 Zuschauern mit 2:1 gegen Pottendorf für sich entschied. Vollends überzeugen konnte der SV Zillingdorf dabei jedoch nicht. Der Ligaprimus hatte im nahezu ausgeglichenen Hinspiel mit 3:2 knapp die Nase vorn gehabt.

Markus Dumitran brachte die Gastgeber in der 16. Spielminute in Führung. Doch zehn Minuten später gelang den Gästen der Ausgleich. Ilir Zimberi beförderte das Leder zum 1:1 der SVg. Pottendorf in die Maschen (26.). Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Der Gastgeber wollte aber den Titel schon eine Runde vor dem Ende fixieren und das gelang auch. Stefan Kozak machte in der 54. Minute das 2:1 von Zillingdorf perfekt. Am Ende behielt der SV Zillingdorf gegen Pottendorf die Oberhand.

Meister! Zillingdorf nicht mehr einzuholen

Die Angriffsreihe von Zillingdorf lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 52 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Die letzten Resultate des SV Zillingdorf konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Die SVg. Pottendorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor Saisonende steht der Gast mit 16 Punkten auf Platz elf. Im Angriff weist Pottendorf deutliche Schwächen auf, was die nur 34 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Mit nun schon 15 Niederlagen, aber nur fünf Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten der SVg. Pottendorf alles andere als positiv. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte Pottendorf nur drei Zähler.

Nächster Prüfstein für Zillingdorf ist der USC Wampersdorf (Samstag, 18:00 Uhr). Die SVg. Pottendorf misst sich am selben Tag mit dem ESV HW Wr. Neustadt (17:30 Uhr).

2. Klasse Steinfeld: SV Zillingdorf – SVg. Pottendorf, 2:1 (1:1)

54 Stefan Kozak 2:1

26 Ilir Zimberi 1:1

16 Markus Dumitran 1:0

