USC Wampersdorf erzwingt das Remis gegen Zillingdorf

Details Sonntag, 11. Juni 2023 00:03

2. Klasse Steinfeld: Der USC Wampersdorf und Zillingdorf trennten sich zum Saisonausklang vor 120 Zuschauern mit einem 2:2-Remis. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Auf eigenem Platz hatte der SV Zillingdorf das Hinspiel mit 2:0 gewonnen.

Der Ligaprimus ging durch Julian Heger in der 20. Minute in Führung. Tobias Fröhlich markierte per Kopf das 2:0 (32.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Für das 1:2 von Wampersdorf zeichnete Lukas Erben kurz nach Wiederbeginn verantwortlich (49.). Dem Heimteam gelang mithilfe von Zillingdorf der Ausgleich, als Nicolas Hack das Leder in das eigene Tor lenkte (80.). Der SV Zillingdorf ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und so erkämpfte sich der USC Wampersdorf noch ein Unentschieden.

Der Meister beendet die Saison mit einem Remis

Der USC Wampersdorf bewies in dieser Saison mit dem erreichten dritten Rang großes Potential. Für den Gang nach oben reichte es jedoch noch nicht. Die Abwehr von Wampersdorf glich in dieser Saison einem Bollwerk. Mit 30 Gegentoren kassierte kein Team der 2. Klasse Steinfeld weniger Treffer als der USC Wampersdorf. Für den USC Wampersdorf lief in dieser Spielzeit nahezu alles nach Plan, wie die Statistik von zwölf Siegen, fünf Remis und nur fünf Pleiten eindrucksvoll aufzeigt. Wampersdorf befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen 13 Punkte.

Die Offensive von Zillingdorf kam in dieser Saison so manches Mal auf Betriebstemperatur. Die 54 geschossenen Treffer sind im Ligavergleich ein ausgesprochen guter Wert. Im gesamten Saisonverlauf holte der SV Zillingdorf 15 Siege und zwei Remis und musste nur fünf Niederlagen hinnehmen. Zillingdorf zeigte bis zum Saisonabschluss eine solide Leistung und holte acht Punkte aus den letzten fünf Spielen.

2. Klasse Steinfeld: USC Wampersdorf – SV Zillingdorf, 2:2 (0:2)

80 Eigentor durch Nicolas Hack 2:2

49 Lukas Erben 1:2

32 Tobias Froehlich 0:2

20 Julian Heger 0:1

