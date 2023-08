Doppelschlag von Piestings Bichler trifft ESV Wr. Neustadt hart

Details Sonntag, 20. August 2023 00:02

2. Klasse Steinfeld: Fast 70 Besucher kamen zum Auftakt der neuen Saison nach Piesting. Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von Piesting und dem ESV Wr. Neustadt, die mit 2:1 endete.

Zwar hatten die Gäste bereits in Spielminute eins eine Top_Möglichkeit, doch in den ersten Minuten spielte sich das Geschehen am Platz meist rund um den Mittelkreis ab. Erst nach einer halben Stunde war der Bann gebrochen. In der 30. Minute bejubelte HW Wr. Neustadt vor 68 Zuschauern einen Treffer – neuer Spielstand: 1:0. Komfortabel war die Pausenführung der Gäste nicht, aber immerhin ging der ESV HW Wr. Neustadt mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen.

Freistoß-König Bichler

Dominik Bichler schockte den ESV Wr. Neustadt erneut und drehte die Partie mit seinem Freistoß-Doppelpack für den SC Piesting (65./85.).

Handspiel bei Wacker nicht gegeben. sportfan15, Ticker-Reporter

In der 84. Minute ging es schließlich bergab für HW Wr. Neustadt, als man in Person von Norbert Harmat einen Platzverweis kassierte und folglich in Unterzahl agierte. Zum Schluss feierte Piesting einen dreifachen Punktgewinn gegen den ESV HW Wr. Neustadt.

Am kommenden Sonntag tritt die Heimmannschaft beim ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl an, während der ESV Wr. Neustadt zwei Tage zuvor die SVg. Pottendorf empfängt.

2. Klasse Steinfeld: SC Piesting – ESV HW Wr. Neustadt, 2:1 (0:1)

85 Dominik Bichler 2:1

65 Dominik Bichler 1:1

30 Kevin Senft 0:1

