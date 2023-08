Lichtenwörth verliert hoch gegen Admira Wr. Neustadt

Details Sonntag, 27. August 2023 00:01

2. Klasse Steinfeld: Vor rund 120 Zuschauern trafen sich am Samstag der SC Lichtenwörth und der SV Admira Wr. Neustadt zum Kräftemessen. Der SV Admira Wr. Neustadt fügte dem SC Lichtenwörth am Samstag die erste Saisonniederlage bei und siegte mit 5:1.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Michael Bayer sein Team in der sechsten Minute. Ehe der Referee die Akteure zur Pause bat, erzielte Roman Pieler aufseiten der Admira Wr. Neustadt das 1:1 (45.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Stingl fliegt – und es geht dahin mit Lichtenwörth

Andreas Stingl erwies Lichtenwörth einen Bärendienst, als er in der 57. Minute mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde. Mit einem schnellen Doppelpack (84./87.) zum 3:1 schockte Marco Lohr die Gastgeber. Imre Lesko beseitigte mit seinen Toren (90./92.) die letzten Zweifel am Sieg des SV Admira Wr. Neustadt. Am Ende nahm die Admira Wr. N. beim SC Lichtenwörth einen Auswärtssieg mit.

Platz sieben und 30 Punkte – so lautete die Bilanz von Lichtenwörth in der abgelaufenen Saison. Mit drei Punkten auf der Habenseite steht der SC Lichtenwörth derzeit auf dem sechsten Rang.

Der SV Admira Wr. Neustadt wird der Tabelle zum jetzigen Saisonzeitpunkt nur bedingt Bedeutung bemessen. Nichtsdestotrotz freuen sich die Gäste über den Sprung an die Tabellenspitze.

Während Lichtenwörth am nächsten Freitag (19:30 Uhr) beim SV Winzendorf gastiert, duelliert sich die Admira Wr. N. zeitgleich mit dem ESV HW Wr. Neustadt.

2. Klasse Steinfeld: SC Lichtenwörth – SV Admira Wr. Neustadt, 1:5 (1:1)

92 Imre Lesko 1:5

90 Imre Lesko 1:4

87 Marco Lohr 1:3

84 Marco Lohr 1:2

45 Roman Pieler 1:1

6 Michael Bayer 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.