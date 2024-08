USV Pleißing/W. dreht Spiel in Japons

Spielberichte

In einem packenden Duell in der 2. Runde der 2. Klasse Thayatal setzte sich der USV Pleißing/W. knapp mit 3:2 gegen beim SV Union Japons durch. Die Gastgeber gingen früh in Führung, doch die Pleißinger kämpften sich zurück und erzielten in den letzten Minuten die entscheidenden Tore.

Hausherren mit klarer 2:0-Führung

Von Beginn an übernahmen die Gastgeber die Kontrolle über das Spiel. In der 19. Minute gelang Japons der verdiente Führungstreffer. Nach einem präzisen Lochpass von Prucha setzte Zotter sich gekonnt durch und traf zur 1:0-Führung. Die Japonser drückten weiter und belohnten sich nur neun Minuten später mit dem zweiten Treffer. Ein missglückter Klärungsversuch der Gäste landete genau vor den Füßen von Dusak, der den Ball querlegte und Pleßl ließ sich die Chance nicht nehmen, um auf 2:0 zu erhöhen.

Doch die Gäste ließen sich davon nicht beirren. In der 31. Minute gelang Pleißing der Anschlusstreffer. Nach einem schönen Zusammenspiel legte Patrik Hlavka den Ball quer und Kevin Seiter schob mühelos zum 2:1 ein. Dieses Tor gab den Pleißingern neuen Auftrieb und sie erhöhten den Druck auf die Gastgeber.

Gäste drehen Spiel durch Doppelschlag

Die zweite Halbzeit begann mit einer starken Phase der Gäste. Zahlreiche Chancen wurden herausgespielt, doch der Ball wollte zunächst nicht ins Tor. In der 58. Minute hatte Andrejic die Riesenchance zum Ausgleich, doch sein Schuss ging knapp über die Latte. Die Gastgeber taten sich schwer, das Spielgeschehen unter Kontrolle zu behalten. Zwar zeigte Auer in der 66. Minute noch einen starken Abschluss, der jedoch knapp über das Tor ging, doch insgesamt waren die Pleißinger in dieser Phase die dominierende Mannschaft.

In der 78. Minute war es schließlich soweit: Ein Abstauber con Conrad Thelen nach einem Freistoß war unhaltbar für Keeper Alexander Kaltenböck und der USV Pleißing erzielte den verdienten Ausgleich zum 2:2. Nur vier Minuten später folgte der entscheidende Moment des Spiels. Ein schöner Schuss vom Sechzehner ins lange Eck brachte den Gästen die 3:2-Führung. Der Torschütze war Philipp Resel, der mit diesem Treffer das Spiel endgültig drehte.

Die Japonser versuchten in den letzten Minuten noch einmal alles, um den Ausgleich zu erzielen. In der 89. Minute wurde eine Nachspielzeit von vier Minuten angezeigt, doch trotz einiger guter Abschlüsse reichte es nicht mehr zum Torerfolg. Die zweite Halbzeit war insgesamt von den Gastgebern zu wenig. Der USV Pleißing nutzte seine Chancen effizient, konnte letztendlich das Spiel für sich entscheiden und sich drei wichtige Punkte sichern.

