4:2-Heimsieg für den USV Weitersfeld gegen den UFC Drosendorf

Der USV Weitersfeld hat, vor zirka 120 Zuschauern, gegen den UFC Drosendorf einen wichtigen 4:2-Heimsieg gefeiert. Bereits früh in der Partie stellte das Heimteam die Weichen auf Sieg und ließ sich auch durch eine kämpferische Aufholjagd der Drosendorfer nicht aus der Ruhe bringen. Der eingewechselte David Stojanovic glänzte dabei mit zwei Treffern und war der Matchwinner für die Weitersfelder.

Blitzstart des USV Weitersfeld

Das Spiel begann furios, als der USV Weitersfeld bereits in der 2. Minute das erste Mal jubeln durfte. Christoph Kanka traf aus einem Freistoß und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Dieser frühe Treffer gab den Weitersfeldern sichtlich Auftrieb.

Nur fünf Minuten später, in der 7. Minute, erhöhte Marcel Buljovcic auf 2:0. Die Drosendorfer schienen sich noch nicht richtig gefunden zu haben, während die Weitersfelder mit ihrer schnellen und entschlossenen Spielweise überzeugten. Der komfortable Vorsprung sorgte für Ruhe und Sicherheit im Spiel des Union Sportvereins Weitersfeld, die ihre Führung bis zur Halbzeitpause souverän hielten.

Spannende Schlussphase

Nach der Halbzeitpause zeigten sich die Gäste vom UFC Drosendorf entschlossener und versuchten, den Rückstand zu verkürzen. Doch zunächst war es wieder der USV Weitersfeld, der in der 71. Minute durch David Stojanovic auf 3:0 erhöhte. Dieser nutzte eine Unsicherheit in der Abwehr der Drosendorfer und schob den Ball über die Linie.

In der 69. Minute sah Daniel Cerny von den Drosendorfern die Gelb-Rote Karte und schwächte damit sein Team. Trotz Unterzahl gaben die Gäste nicht auf und kämpften weiter. In der 80. Minute gelang Moritz Kaufmann der Anschlusstreffer zum 3:1. Dieser Treffer gab den Drosendorfern neuen Mut, und in der 89. Minute war es Philipp Kermer, der das 3:2 erzielte und die Partie noch einmal spannend machte.

Doch nur vier Minuten später, in der 93. Minute, stellte David Stojanovic mit seinem zweiten Treffer des Abends den alten Abstand wieder her und markierte das 4:2. Kurz darauf pfiff der Schiedsrichter die Partie ab und besiegelte den verdienten Heimsieg des USV Weitersfeld.

Der USV Weitersfeld zeigte über weite Strecken eine konzentrierte und spielstarke Leistung, während der UFC Drosendorf trotz der kämpferischen Aufholjagd am Ende ohne Punkte blieb. Die Zuschauer erlebten ein spannendes und torreiches Spiel, das in Erinnerung bleiben wird.

2. Klasse Thayatal: Weitersfeld : Drosendorf - 4:2 (2:0)

93 David Stojanovic 4:2

89 Philipp Kermer 3:2

80 Moritz Kaufmann 3:1

71 David Stojanovic 3:0

7 Marcel Buljovcic 2:0

2 Christoph Kanka 1:0

