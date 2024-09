USV Geras siegt in torreichem Spiel gegen USV Weitersfeld

Spielberichte

Details Sonntag, 08. September 2024 14:32

In einem aufregenden Spiel der 2. Klasse Thayatal (NÖ) gelang dem USV Geras, vor etwa 170 Zuschauern, ein überzeugender 4:2-Sieg gegen den USV Weitersfeld. Trotz einer starken Aufholjagd der Heimmannschaft in der zweiten Halbzeit konnten die Gäste ihren Vorsprung halten und drei Punkte mit nach Hause nehmen. Die Partie begann mit einem dominanten Auftritt der Geraser, die bereits in der ersten Hälfte zwei Tore erzielten und somit die Weichen für ihren späteren Erfolg stellten.

Erste Halbzeit: USV Geras setzt frühe Akzente

Das Spiel hatte in der ersten Phase nicht viel zu bieten. In der 37. Minute gelang es Moritz Maurer, den USV Geras in Führung zu bringen. Mit einem präzisen Schuss ins Netz stellte er auf 1:0 für seine Mannschaft. Die Weitersfelder hatten Mühe, ins Spiel zu finden und konnten kaum gefährliche Angriffe kreieren. Der Union Sportverein Geras hingegen nutzte die Unsicherheiten der Gastgeber gnadenlos aus.

Nur vier Minuten später, in der 41. Minute, erhöhte David Redl die Führung für den USV Geras. Mit einem gekonnten Abschluss ließ er dem Torhüter des USV Weitersfeld keine Chance und sorgte somit für den 2:0-Halbzeitstand. Der Union Sportverein Weitersfeld wirkte in dieser Phase des Spiels ideenlos und fand keine Mittel, um die kompakte Defensive der Geraser zu überwinden.

Zweite Halbzeit: Aufholjagd des USV Weitersfeld bleibt erfolglos

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste, mit dominanten Gästen. In der 57. Minute war es erneut Edvard Vasiljev, der für den USV Geras traf und das Ergebnis auf 3:0 stellte. Doch der USV Weitersfeld gab nicht auf und zeigte eine kämpferische Moral. In der 67. Minute erzielte Marcel Buljovcic das erste Tor für die Weitersfelder und brachte damit Hoffnung in die Reihen der Gastgeber zurück. Sein Treffer zum 1:3 war der Beginn einer späten Aufholjagd, die jedoch letztlich nicht von Erfolg gekrönt war.

Denn unmittelbar darauf war es erneut Vasiljev der traf. Er stellte den alten Abstand wieder her und besorgte das 4:1 für die Gäste.

Zehn Minuten später bewies Marcel Buljovcic erneut seine Klasse, als er in der 77. Minute einen weiteren Treffer für den USV Weitersfeld erzielte. Mit seinem Tor zum 2:4 brachte er seine Mannschaft zwar näher heran, doch die Zeit reichte nicht aus, um das Blatt noch zu wenden. Trotz des Aufbäumens und der zwei Tore von Buljovcic blieb der USV Geras am Ende der verdiente Sieger.

Nach über 90 Minuten beendete der Schiedsrichter das Spiel und der USV Geras konnte einen hart erkämpften 4:2-Auswärtssieg feiern. Die Weitersfelder müssen sich trotz einer engagierten zweiten Halbzeit mit der Niederlage abfinden und hoffen, in den kommenden Spielen wieder zu punkten.

2. Klasse Thayatal: Weitersfeld : Geras - 2:4 (0:2)

77 Marcel Buljovcic 2:4

67 Marcel Buljovcic 1:4

67 Edvard Vasiljev 0:4

57 Edvard Vasiljev 0:3

41 David Redl 0:2

37 Moritz Maurer 0:1

